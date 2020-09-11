ФОТО. Черный цвет и шахматка. Ливерпуль показал новую форму

«Ливерпуль» представил третий комплект игровой формы на сезон-2020/2021.
Экипировка выполнена в черном цвете с использованием шахматных клеток черного и серого цветов. Также на форме есть красные тона, которыми
выделены эмблема клуба и боковые контуры формы.
Inspired by those famous European nights…— Liverpool FC (@LFC) September 11, 2020
Our third kit has arrived 👌
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Источник — ФК Ливерпуль
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