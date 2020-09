ФОТО. Черный цвет и шахматка. Ливерпуль показал новую форму

«Ливерпуль» представил третий комплект игровой формы на сезон-2020/2021.

Экипировка выполнена в черном цвете с использованием шахматных клеток черного и серого цветов. Также на форме есть красные тона, которыми

выделены эмблема клуба и боковые контуры формы.

Inspired by those famous European nights…



Our third kit has arrived 👌