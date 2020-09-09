ФОТО. Реал представил новую черную форму

«Реал» презентовал третий комплект формы на сезон 2020/21. Экипировка выполнена в черном цвете. Форму представили Карим Бензема, Марсело, Серхио Рамос и Каземиро.
😍 Estrenando nuestra tercera equipación...— Real Madrid C.F. (34🏆) (@realmadrid) September 9, 2020
🔥 @adidasfootball pic.twitter.com/c69TjoIrHG
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Источник — ФК Реал Мадрид
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