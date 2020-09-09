ФОТО. Реал представил новую черную форму

Мадридский клуб показал третий комплект экипировки

  • 09.09.2020 11:51
  • 813 просмотров
  • 2 комментария
ФОТО. Реал представил новую черную форму
© ФК Реал Мадрид

«Реал» презентовал третий комплект формы на сезон 2020/21. Экипировка выполнена в черном цвете. Форму представили Карим Бензема, Марсело, Серхио Рамос и Каземиро.

Ранее альтернативную форму представила «Барселона». 

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Источник — ФК Реал Мадрид

(4 голоса)

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Комментарии
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 09.09.2020 12:35
    +1
    Нормас.
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 09.09.2020 12:06
    +2
    Самая крутая Teca черная с Редондо уххх помню
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 09.09.2020 12:06
    +2
    Самая крутая Teca черная с Редондо уххх помню
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 09.09.2020 12:35
    +1
    Нормас.
    Ссылка
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