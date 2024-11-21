Он стоит 100 млн. Ливерпуль отказался от трансфера футболиста Реала
Руководство «мерсисайдцев» считает ценник за Орельена Тчуамени слишком высоким
Английский «Ливерпуль» отказался от трансфера полузащитника мадридского «Реала» Орельена Тчуамени. Руководство «мерсисайдцев» считает цену в 100 млн евро слишком высокой.
Авторитетный обозреватель Джеймс Пирс подтвердил информацию: «Нет, сейчас все утихло. О нем много было разговоров, его действительно хотели купить. «Ливерпуль» был заинтересован в игроке, он следил за ним последние несколько лет. «Реал» мог бы отпустить футболиста, но сейчас все разговоры об этом прекратились».
В этом сезоне Орельен Тчуамени провел за «Реал» 16 матчей во всех турнирах, однако результативными действиями отметиться не сумел. Французский полузащитник перебрался в Мадрид в 2022 году – был выкуплен в «Монако» за 80 млн евро.
Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» рассматривал трансфер Тчуамени, однако запрошенная цена не устроила английский клуб.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Александром заинтересовался миланский «Интер»
Зато украинская сборная сыграет в плей-офф Лиги наций за путевку в Дивизион A