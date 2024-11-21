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  4. Он стоит 100 млн. Ливерпуль отказался от трансфера футболиста Реала
Англия
21 ноября 2024, 21:59 |
1303
0

Он стоит 100 млн. Ливерпуль отказался от трансфера футболиста Реала

Руководство «мерсисайдцев» считает ценник за Орельена Тчуамени слишком высоким

21 ноября 2024, 21:59 |
1303
0
Он стоит 100 млн. Ливерпуль отказался от трансфера футболиста Реала
Getty Images/Global Images Ukraine. Орельен Тчуамени

Английский «Ливерпуль» отказался от трансфера полузащитника мадридского «Реала» Орельена Тчуамени. Руководство «мерсисайдцев» считает цену в 100 млн евро слишком высокой.

Авторитетный обозреватель Джеймс Пирс подтвердил информацию: «Нет, сейчас все утихло. О нем много было разговоров, его действительно хотели купить. «Ливерпуль» был заинтересован в игроке, он следил за ним последние несколько лет. «Реал» мог бы отпустить футболиста, но сейчас все разговоры об этом прекратились».

В этом сезоне Орельен Тчуамени провел за «Реал» 16 матчей во всех турнирах, однако результативными действиями отметиться не сумел. Французский полузащитник перебрался в Мадрид в 2022 году – был выкуплен в «Монако» за 80 млн евро.

Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» рассматривал трансфер Тчуамени, однако запрошенная цена не устроила английский клуб.

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Микола Титюк Источник: Caughtoffside
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