Трансферная бомба. Ливерпуль хочет начать переговоры по опорнику Реала

Французский полузащитник «Реала» Орельен Тчуамени может стать предметом переговоров между «Ливерпулем» и «сливочными», сообщает Defensa Central.

24-летний опорник привлекает внимание «красных» и они ожидают предстоящего матча с «Реалом» на «Энфилде» для того, чтобы поговорить с руководством «бланкос» о возможном переходе француза.

Мадридский клуб не горит желанием продавать опорника здесь и сейчас, однако данная возможность не исключается, но сделка будет очень дорогой. Ценник на игрока – 100 миллионов евро.

В текущем сезоне Орельен Тчуамени провел 15 матчей на клубном уровне, результативными действиями не отличился.

Арда Гюлер может стать партнером Зинченко.