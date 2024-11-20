Трансферная бомба. Ливерпуль хочет начать переговоры по опорнику Реала
Интерес «красных» по отношению к Орельену Тчуамени не угасает
Французский полузащитник «Реала» Орельен Тчуамени может стать предметом переговоров между «Ливерпулем» и «сливочными», сообщает Defensa Central.
24-летний опорник привлекает внимание «красных» и они ожидают предстоящего матча с «Реалом» на «Энфилде» для того, чтобы поговорить с руководством «бланкос» о возможном переходе француза.
Мадридский клуб не горит желанием продавать опорника здесь и сейчас, однако данная возможность не исключается, но сделка будет очень дорогой. Ценник на игрока – 100 миллионов евро.
В текущем сезоне Орельен Тчуамени провел 15 матчей на клубном уровне, результативными действиями не отличился.
Арда Гюлер может стать партнером Зинченко.
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