Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Трансферная бомба. Ливерпуль хочет начать переговоры по опорнику Реала
Англия
20 ноября 2024, 16:26 | Обновлено 20 ноября 2024, 16:41
404
1

Трансферная бомба. Ливерпуль хочет начать переговоры по опорнику Реала

Интерес «красных» по отношению к Орельену Тчуамени не угасает

20 ноября 2024, 16:26 | Обновлено 20 ноября 2024, 16:41
404
1
Трансферная бомба. Ливерпуль хочет начать переговоры по опорнику Реала
Getty Images/Global Images Ukraine. Орельен Тчуамени

Французский полузащитник «Реала» Орельен Тчуамени может стать предметом переговоров между «Ливерпулем» и «сливочными», сообщает Defensa Central.

24-летний опорник привлекает внимание «красных» и они ожидают предстоящего матча с «Реалом» на «Энфилде» для того, чтобы поговорить с руководством «бланкос» о возможном переходе француза.

Мадридский клуб не горит желанием продавать опорника здесь и сейчас, однако данная возможность не исключается, но сделка будет очень дорогой. Ценник на игрока – 100 миллионов евро.

В текущем сезоне Орельен Тчуамени провел 15 матчей на клубном уровне, результативными действиями не отличился.

Арда Гюлер может стать партнером Зинченко.

По теме:
От Лунина к Зинченко. Арсенала интересуется молодым полузащитником Реала
«Реал и Сити положили глаз». Тренер – о будущем звезды сборной Украины
Круговорот египтян в Ливерпуле. Звезда Бундеслиги может перейти в Англию
Орельен Тчуамени Реал Мадрид Ливерпуль трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги трансферы чемпионат Испании по футболу чемпионат Англии по футболу Ла Лига Английская Премьер-лига
Данііл Киріяка Источник: DefensaCentral
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Сабо выключил телевизор на последних минутах матча сборной Украины
Футбол | 20 ноября 2024, 16:41 0
Сабо выключил телевизор на последних минутах матча сборной Украины
Сабо выключил телевизор на последних минутах матча сборной Украины

Экс-тренер национальной команды остался доволен игрой сборной в первом тайме

Ребров удержался, но сути это не меняет
Футбол | 20 ноября 2024, 14:05 59
Ребров удержался, но сути это не меняет
Ребров удержался, но сути это не меняет

Валерий Василенко все равно недоволен работой нынешнего наставника «сине-желтых»

Итоги Лиги наций. Все таблицы: Украина со второго места вышла в плей-оф
Футбол | 19.11.2024, 23:59
Итоги Лиги наций. Все таблицы: Украина со второго места вышла в плей-оф
Итоги Лиги наций. Все таблицы: Украина со второго места вышла в плей-оф
Что светит сборной Украины? Определены корзины посева для жребия отбора ЧМ
Футбол | 20.11.2024, 06:05
Что светит сборной Украины? Определены корзины посева для жребия отбора ЧМ
Что светит сборной Украины? Определены корзины посева для жребия отбора ЧМ
Йожеф САБО: «Знаете, почему Довбик не забивает за сборную Украины?»
Футбол | 19.11.2024, 21:26
Йожеф САБО: «Знаете, почему Довбик не забивает за сборную Украины?»
Йожеф САБО: «Знаете, почему Довбик не забивает за сборную Украины?»
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Gargantua81
дороже чем купили )
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Маркевич сообщил, что будет с Тимощуком после его победы в суде против УАФ
Маркевич сообщил, что будет с Тимощуком после его победы в суде против УАФ
20.11.2024, 07:47 3
Футбол
Вымучили победу и второе место. Украина все же переиграла Албанию
Вымучили победу и второе место. Украина все же переиграла Албанию
19.11.2024, 23:38 283
Футбол
Албания – Украина – 1:2. Победа в 1000-й день войны. Видео голов и обзор
Албания – Украина – 1:2. Победа в 1000-й день войны. Видео голов и обзор
19.11.2024, 23:45 1
Футбол
Джордж Форман рассказал, кто является феноменом в боксе. Это не Али
Джордж Форман рассказал, кто является феноменом в боксе. Это не Али
20.11.2024, 08:51
Бокс
Дно пробито. Предатель Украины Тимощук выиграл у УАФ суд в Лозанне
Дно пробито. Предатель Украины Тимощук выиграл у УАФ суд в Лозанне
18.11.2024, 18:15 43
Футбол
После 3:0 в первом тайме. Шахтер не сумел обыграть тернопольскую Ниву
После 3:0 в первом тайме. Шахтер не сумел обыграть тернопольскую Ниву
19.11.2024, 16:14 12
Футбол
«Чучело». Алиев обратился к Шевченко после победы Тимощука в суде
«Чучело». Алиев обратился к Шевченко после победы Тимощука в суде
19.11.2024, 10:39 12
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем