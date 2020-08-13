Лексингтон. Серена с камбэком обыграла Винус в суперматче легенд

Во втором круге турнира международной серии в американской Лексингтоне сошлись сестры Уильямс.
Винус удалось выиграть первый сет, но остальные партии остались за Сереной.
Лексингтон. Второй круг
Серена Уильямс (США) – Винус Уильямс (США) – 3:6, 6:3, 6:4
В следующем раунде Уильямс-младшая сразится против Шелби Роджерс или Лейлы Енни Фернандес.
Отметим, что это была 19-я победа Серены в 31-м матче против своей старшей сестры. Чаще ей проигрывала только Мария Шарапова.
Tennis🎾 - Most WTA singles wins @serenawilliams by opponent— Gracenote Olympic (@GracenoteGold) August 13, 2020
20 vs Maria Sharapova
19 vs Venus Williams (+1)
18 vs Victoria Azarenka#TSOpen #SisterActXXXI
Ранее Катерина Бондаренко не сумела пробиться в финал квалификации турнира в США.
Владимир Клепач, Sport.ua
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