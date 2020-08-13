Лексингтон. Серена с камбэком обыграла Винус в суперматче легенд

Уильямс-младшая оказалась сильнее

  • 13.08.2020 22:36
  • 163 просмотра
  • 0 комментариев
Лексингтон. Серена с камбэком обыграла Винус в суперматче легенд
© WTA. Серена Уильямс

Во втором круге турнира международной серии в американской Лексингтоне сошлись сестры Уильямс. 

Винус удалось выиграть первый сет, но остальные партии остались за Сереной.

Лексингтон. Второй круг
Серена Уильямс (США) – Винус Уильямс (США) – 3:6, 6:3, 6:4

В следующем раунде Уильямс-младшая сразится против Шелби Роджерс или Лейлы Енни Фернандес.

Отметим, что это была 19-я победа Серены в 31-м матче против своей старшей сестры. Чаще ей проигрывала только Мария Шарапова.

Ранее Катерина Бондаренко не сумела пробиться в финал квалификации турнира в США.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Владимир Клепач, Sport.ua

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности