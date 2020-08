Лексингтон. Серена с камбэком обыграла Винус в суперматче легенд

Во втором круге турнира международной серии в американской Лексингтоне сошлись сестры Уильямс.

Винус удалось выиграть первый сет, но остальные партии остались за Сереной.

Лексингтон. Второй круг

Серена Уильямс (США) – Винус Уильямс (США) – 3:6, 6:3, 6:4

В следующем раунде Уильямс-младшая сразится против Шелби Роджерс или Лейлы Енни Фернандес.

Отметим, что это была 19-я победа Серены в 31-м матче против своей старшей сестры. Чаще ей проигрывала только Мария Шарапова.

Tennis🎾 - Most WTA singles wins @serenawilliams by opponent



20 vs Maria Sharapova

19 vs Venus Williams (+1)

18 vs Victoria Azarenka#TSOpen #SisterActXXXI