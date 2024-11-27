Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Свентек третий год подряд завершила сезон абсолютным лидером по титулам
WTA
27 ноября 2024, 19:44 | Обновлено 27 ноября 2024, 19:45
73
0

Свентек третий год подряд завершила сезон абсолютным лидером по титулам

Польская теннисистка вновь стала первой по количеству титулов в сезоне

27 ноября 2024, 19:44 | Обновлено 27 ноября 2024, 19:45
73
0
Свентек третий год подряд завершила сезон абсолютным лидером по титулам
Getty Images/Global Images Ukraine. Ига Свентек

Ига Свентек (WTA 2) завершила сезон 2024 года с пятью титулами и стала пятой теннисисткой в истории Открытой эры, которая три года подряд или более завершала сезон лидером по числу выигранных титулов.

Подобное достижение ранее удавалось лишь легендам: Крис Эверт (США), которая доминировала с 1974 по 1977 годы, Мартине Навратиловой (Чехия) (1978-1986), Штеффи Граф (Германия) (1987-1990) и Серене Уильямс (США) (2012-2015).

В 2022 году Швёнтек выиграла восемь турниров WTA, в 2023-м на её счету шесть титулов в одиночном разряде.

По теме:
Рейтинг WTA. Стародубцева вернулась в топ-100. Какие позиции у украинок?
Назван лучший спортсмен в XXI веке. Роналду только 13-й. Кто лидер?
Надаль закончил карьеру. Реакция теннисного мира на уход легенды
Ига Свёнтек Штеффи Граф Мартина Навратилова Серена Уильямс
Альберт Чуфарличев
Альберт Чуфарличев Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Жена Довбика намекнула на следующий клуб в карьере Артема
Футбол | 27 ноября 2024, 04:32 3
ФОТО. Жена Довбика намекнула на следующий клуб в карьере Артема
ФОТО. Жена Довбика намекнула на следующий клуб в карьере Артема

Юлия Довбик не могла скрыть восторг от своей новой поездки

ФОТО. Украинский комментатор-беглец за границей посетил митинг против ТЦК
Футбол | 27 ноября 2024, 13:41 31
ФОТО. Украинский комментатор-беглец за границей посетил митинг против ТЦК
ФОТО. Украинский комментатор-беглец за границей посетил митинг против ТЦК

Ранее Роман Кадемин заявил, что воевать за коррупционеров не собирается.

Экс-футболист Манчестер Сити стал кандидатом в президенты Грузии
Футбол | 27.11.2024, 11:06
Экс-футболист Манчестер Сити стал кандидатом в президенты Грузии
Экс-футболист Манчестер Сити стал кандидатом в президенты Грузии
ДОЛГОПОЛОВ – о Рогане: Мы оказались в мире, где дураки стали инфлюенсерами
Теннис | 26.11.2024, 19:34
ДОЛГОПОЛОВ – о Рогане: Мы оказались в мире, где дураки стали инфлюенсерами
ДОЛГОПОЛОВ – о Рогане: Мы оказались в мире, где дураки стали инфлюенсерами
Суперкамбэк Фейеноорда. Ман Сити умудрился растерять преимущество в 3 мяча
Футбол | 26.11.2024, 23:59
Суперкамбэк Фейеноорда. Ман Сити умудрился растерять преимущество в 3 мяча
Суперкамбэк Фейеноорда. Ман Сити умудрился растерять преимущество в 3 мяча
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Холанд покинет Ман Сити в 2026 году. Известно, куда перейдет. И это не Реал
Холанд покинет Ман Сити в 2026 году. Известно, куда перейдет. И это не Реал
26.11.2024, 08:56 1
Футбол
Шанс, принесший несчастье. Зинченко – единственный украинец в истории ПСВ
Шанс, принесший несчастье. Зинченко – единственный украинец в истории ПСВ
27.11.2024, 12:24 13
Футбол
УСИК: «Он был самым тяжелым соперником в моей карьере. Первый во всем»
УСИК: «Он был самым тяжелым соперником в моей карьере. Первый во всем»
27.11.2024, 08:24 2
Бокс
ВИДЕО. Дочь Максима Шацких показала, что она делает с Шапаренко
ВИДЕО. Дочь Максима Шацких показала, что она делает с Шапаренко
26.11.2024, 08:13 10
Футбол
Карл Фроч объяснил, почему Майк Тайсон кусал свои перчатки в бою с Полом
Карл Фроч объяснил, почему Майк Тайсон кусал свои перчатки в бою с Полом
25.11.2024, 18:45
Бокс
Назван лучший сейв голкипера в истории футбола. Буффон – 6-й. Кто лидер?
Назван лучший сейв голкипера в истории футбола. Буффон – 6-й. Кто лидер?
26.11.2024, 08:25 2
Футбол
Пять самых крупных поражений в тренерской карьере Жузепа Гвардиолы
Пять самых крупных поражений в тренерской карьере Жузепа Гвардиолы
26.11.2024, 15:15 4
Футбол
Борнмут готов продать Забарного. Известны потенциальный покупатель и сумма
Борнмут готов продать Забарного. Известны потенциальный покупатель и сумма
25.11.2024, 19:43 67
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем