Свентек третий год подряд завершила сезон абсолютным лидером по титулам

Ига Свентек (WTA 2) завершила сезон 2024 года с пятью титулами и стала пятой теннисисткой в истории Открытой эры, которая три года подряд или более завершала сезон лидером по числу выигранных титулов.

Подобное достижение ранее удавалось лишь легендам: Крис Эверт (США), которая доминировала с 1974 по 1977 годы, Мартине Навратиловой (Чехия) (1978-1986), Штеффи Граф (Германия) (1987-1990) и Серене Уильямс (США) (2012-2015).

В 2022 году Швёнтек выиграла восемь турниров WTA, в 2023-м на её счету шесть титулов в одиночном разряде.