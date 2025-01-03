«Стрессово». Агент рассказал, как Ольмо реагирует на проблемы Барселони

Футбольный агент Энди Бара, представляющий интересы испанского полузащитника «Барселоны» Дани Ольмо рассказал, как его клиент реагирует на ситуацию с регистрацией на вторую часть сезона.

– Это стрессовая ситуация для Дани, как и для любого другого игрока. Но он отличный игрок и человек, он пытается быть спокойным. Данные – победитель, он любит играть, а не смотреть матчи.

Мы не ведем переговоров ни с одним клубом. Данные являются игроком Барселоны, и он хочет быть игроком Барселоны. Он приложил большие усилия, чтобы быть в «Барселоне». Это было его давнее желание. «Барселона – первый и последний вариант. Данные, его отец, семья, я – все мы не думаем о других вариантах.

Мы никогда не принимали карьерные решения ради денег. Данные играют в футбол, поскольку любят эту игру. Он приложил огромные усилия, чтобы быть в «Барселоне». Я также рад иметь Дани в Барселоне, он один из лучших игроков в мире в одном из крупнейших клубов в мире.

Это правда, что Бавария когда-то предлагала большие деньги за Дани, чем РБ Лейпциг. Маркетинговая сторона также была больше. Но мы дали слово «Лейпцигу» – они показали свой проект, и мы решили поехать в Лейпциг. Речь идет о спортивном проекте. Деньги – это не все в жизни и футболе.

- Как вы относитесь к слухам о возможном переходе Дани в «Манчестер Юнайтед» или «Манчестер Сити»?

– Спокойно. Это может показаться странным, но я верю в президента Лапорта, верю в Деку. Чувствую, что они найдут решение для Дани. Это огромный клуб.

Я верю, что «Барселона» все завершит и осуществит. Ла Лига должна помочь им вместо этих сообщений о том, что Дани не будет доступен национальной сборной. Я уверен, что он останется в Барсе на много лет. Он счастлив в клубе, Дани хочет быть там, – сказал Бара.