«Стрессово». Агент рассказал, как Ольмо реагирует на проблемы Барселони
Испанец не планирует менять клуб
Футбольный агент Энди Бара, представляющий интересы испанского полузащитника «Барселоны» Дани Ольмо рассказал, как его клиент реагирует на ситуацию с регистрацией на вторую часть сезона.
– Это стрессовая ситуация для Дани, как и для любого другого игрока. Но он отличный игрок и человек, он пытается быть спокойным. Данные – победитель, он любит играть, а не смотреть матчи.
Мы не ведем переговоров ни с одним клубом. Данные являются игроком Барселоны, и он хочет быть игроком Барселоны. Он приложил большие усилия, чтобы быть в «Барселоне». Это было его давнее желание. «Барселона – первый и последний вариант. Данные, его отец, семья, я – все мы не думаем о других вариантах.
Мы никогда не принимали карьерные решения ради денег. Данные играют в футбол, поскольку любят эту игру. Он приложил огромные усилия, чтобы быть в «Барселоне». Я также рад иметь Дани в Барселоне, он один из лучших игроков в мире в одном из крупнейших клубов в мире.
Это правда, что Бавария когда-то предлагала большие деньги за Дани, чем РБ Лейпциг. Маркетинговая сторона также была больше. Но мы дали слово «Лейпцигу» – они показали свой проект, и мы решили поехать в Лейпциг. Речь идет о спортивном проекте. Деньги – это не все в жизни и футболе.
- Как вы относитесь к слухам о возможном переходе Дани в «Манчестер Юнайтед» или «Манчестер Сити»?
– Спокойно. Это может показаться странным, но я верю в президента Лапорта, верю в Деку. Чувствую, что они найдут решение для Дани. Это огромный клуб.
Я верю, что «Барселона» все завершит и осуществит. Ла Лига должна помочь им вместо этих сообщений о том, что Дани не будет доступен национальной сборной. Я уверен, что он останется в Барсе на много лет. Он счастлив в клубе, Дани хочет быть там, – сказал Бара.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Германия и Казахстан порадовали фанов результативной игрой
Командные соревнования пройдут в Австралии с 27 декабря по 5 января