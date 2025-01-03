Клуб УПЛ подпишет игрока молодежной сборной Боснии и Герцеговины

Луганская «Заря» может подписать футболиста молодежной сборной Боснии и Герцеговины.

Как сообщает источник, 21-летний полузащитник Деян Попара ведет переговоры о переходе в украинский клуб. Босниец выступает за клуб «Слога Меридиан».

В этом сезоне Попара провел 13 матчей за клуб в чемпионате, в которых забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу. Кроме того, Деян сыграл 6 матчей за молодежную сборную Боснии U-21 и 11 поединков за национальную команду U-19.

Луганская «Заря» занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата – в активе клуба 22 балла.

Ранее сообщалось, что подопечные Бартуловича проведут несколько спаррингов, а нынешний наставник продолжит выполнять свои обязанности.