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Украина. Премьер лига
03 января 2025, 12:31 |
763
1

Клуб УПЛ подпишет игрока молодежной сборной Боснии и Герцеговины

21-летний Деян Попара может присоединиться к луганской «Заре»

03 января 2025, 12:31 |
763
1
Клуб УПЛ подпишет игрока молодежной сборной Боснии и Герцеговины
УПЛ. ФК Заря

Луганская «Заря» может подписать футболиста молодежной сборной Боснии и Герцеговины.

Как сообщает источник, 21-летний полузащитник Деян Попара ведет переговоры о переходе в украинский клуб. Босниец выступает за клуб «Слога Меридиан».

В этом сезоне Попара провел 13 матчей за клуб в чемпионате, в которых забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу. Кроме того, Деян сыграл 6 матчей за молодежную сборную Боснии U-21 и 11 поединков за национальную команду U-19.

Луганская «Заря» занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата – в активе клуба 22 балла.

Ранее сообщалось, что подопечные Бартуловича проведут несколько спаррингов, а нынешний наставник продолжит выполнять свои обязанности.

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Микола Титюк Источник: Игорь Бурбас
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Комментарии 1
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Виктор
Набор футболистов в Заре постоянно удивляет. В команде очень сильна служба, отвечающая за это. Не понимаю, почему Динамо не перенимает опыт Зари, у них посильнее и база и тренер.
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