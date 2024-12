Экс-тренер Даяны Ястремской Саша Баин начнет работать с Донной Векич

Донна Векич объявила о сотрудничестве с немецким тренером Сашей Баиным.

Векич завершила работу с тренером Николой Хорватом в конце ноября. В этом сезоне Донна провела успешный сезон, в котором она завоевала серебро на Олимпиаде в Париже и завершила 2024 год на 19-м месте в мировом рейтинге WTA.

Баин, ранее работал с украинкой Даяной Ястремской, а также с Наоми Осакой, Каролиной Плишковой, Кристиной Младенович, Викторией Азаренко, Сереной Уильямс и Слоан Стивенс, начнет сотрудничество с Векич, которое рассчитано на сезон 2025 года.

А ранее стало известно, что Костюк, Ястремская и Калинина начнут сезон 2025 года на турнире в Австралии.

Donna Vekic has added Sascha Bajin to her team for the 2025 season.



Could be a great pairing. 🤝 pic.twitter.com/pWTCnIZzYi