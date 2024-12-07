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07 декабря 2024, 16:10 |
33
0

Экс-тренер Даяны Ястремской Саша Баин начнет работать с Донной Векич

Сотрудничество рассчитано на сезон 2025 года

07 декабря 2024, 16:10 |
33
0
Экс-тренер Даяны Ястремской Саша Баин начнет работать с Донной Векич
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Донна Векич объявила о сотрудничестве с немецким тренером Сашей Баиным.

Векич завершила работу с тренером Николой Хорватом в конце ноября. В этом сезоне Донна провела успешный сезон, в котором она завоевала серебро на Олимпиаде в Париже и завершила 2024 год на 19-м месте в мировом рейтинге WTA.

Баин, ранее работал с украинкой Даяной Ястремской, а также с Наоми Осакой, Каролиной Плишковой, Кристиной Младенович, Викторией Азаренко, Сереной Уильямс и Слоан Стивенс, начнет сотрудничество с Векич, которое рассчитано на сезон 2025 года.

А ранее стало известно, что Костюк, Ястремская и Калинина начнут сезон 2025 года на турнире в Австралии.

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Донна Векич Саша Баин Даяна Ястремская Наоми Осака Каролина Плишкова Кристина Младенович Виктория Азаренко Серена Уильямс Слоан Стивенс
Люба Рябинина
Люба Рябинина Sport.ua
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