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WTA
24 марта 2025, 20:11 | Обновлено 24 марта 2025, 20:13
336
0

ВИДЕО. Осака и Паолини определили первую четвертьфиналистку Майами

Жасмин в трех сетах одолела Наоми, которая на старте тысячника прошла Юлию Стародубцеву

24 марта 2025, 20:11 | Обновлено 24 марта 2025, 20:13
336
0
ВИДЕО. Осака и Паолини определили первую четвертьфиналистку Майами
Getty Images/Global Images Ukraine. Жасмин Паолини

24 марта на хардовом турнире WTA 1000 в Майами стартовали поединки 4-го раунда.

Первой четвертьфиналисткой стала седьмая ракетка мира Жасмин Паолини (Италия), которая за 2 часа и 16 минут в трех сетах одолела Наоми Осаку (Япония, WTA 61).

WTA 1000 Майами. Хард. 1/8 финала

Наоми Осака (Япония) – Жасмин Паолини (Италия) [6] – 6:3, 4:6, 4:6

Это была первая встреча соперниц.

Паолини далее сыграет либо против Коко Гауфф, либо против Магды Линетт.

На счету Жасмин в Майами также победы над Ребеккой Шрамковой и Онс Жабер (представительница Туниса снялась из-за травмы). А Осака успела пройти Юлию Стародубцеву, Людмилу Самсонову и Хэйли Баптист.

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Наоми Осака Жасмин Паолини WTA Майами теннисные видеообзоры
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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