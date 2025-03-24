ВИДЕО. Осака и Паолини определили первую четвертьфиналистку Майами

24 марта на хардовом турнире WTA 1000 в Майами стартовали поединки 4-го раунда.

Первой четвертьфиналисткой стала седьмая ракетка мира Жасмин Паолини (Италия), которая за 2 часа и 16 минут в трех сетах одолела Наоми Осаку (Япония, WTA 61).

WTA 1000 Майами. Хард. 1/8 финала

Наоми Осака (Япония) – Жасмин Паолини (Италия) [6] – 6:3, 4:6, 4:6

Это была первая встреча соперниц.

Паолини далее сыграет либо против Коко Гауфф, либо против Магды Линетт.

На счету Жасмин в Майами также победы над Ребеккой Шрамковой и Онс Жабер (представительница Туниса снялась из-за травмы). А Осака успела пройти Юлию Стародубцеву, Людмилу Самсонову и Хэйли Баптист.