ВИДЕО. Осака и Паолини определили первую четвертьфиналистку Майами
Жасмин в трех сетах одолела Наоми, которая на старте тысячника прошла Юлию Стародубцеву
24 марта на хардовом турнире WTA 1000 в Майами стартовали поединки 4-го раунда.
Первой четвертьфиналисткой стала седьмая ракетка мира Жасмин Паолини (Италия), которая за 2 часа и 16 минут в трех сетах одолела Наоми Осаку (Япония, WTA 61).
WTA 1000 Майами. Хард. 1/8 финала
Наоми Осака (Япония) – Жасмин Паолини (Италия) [6] – 6:3, 4:6, 4:6
Это была первая встреча соперниц.
Паолини далее сыграет либо против Коко Гауфф, либо против Магды Линетт.
На счету Жасмин в Майами также победы над Ребеккой Шрамковой и Онс Жабер (представительница Туниса снялась из-за травмы). А Осака успела пройти Юлию Стародубцеву, Людмилу Самсонову и Хэйли Баптист.
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