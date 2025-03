Бывшая вторая ракетка мира Онс Жабер (Тунис, WTA 30) не сумела доиграть матч 1/16 финала на хардовом турнире WTA 1000 в Майами, США.

Финалистка Уимблдона 2022, 2023 годов и US Open 2022 вышла на корт против 6-й сеяной Жасмин Паолини (Италия, WTA 7). После семи стартовых геймов Жабер отказалась продолжать борьбу.

WTA 1000 Майами. Хард. 1/16 финала

Онс Жабер (Тунис) [31] – Жасмин Паолини (Италия) [6] – 3:4, RET., Жабер

Онс получила травму левой ноги и хромая покинула корт.

Это была четвертая встреча соперниц. Паолини одержала вторую победу.

Жасмин в 4-м круге встретится с победительницей противостояния Хейли Баптист – Наоми Осака.

Паолини во флеш-интервью выразила поддержку Онс:

«Ужасно видеть такое во время матча. Надеюсь, она скоро восстановится и останется здоровой. Она одна из лучших людей в туре. Она всегда так дружелюбна со всеми до и после матча. Я желаю ей, чтобы все побыстрее прошло».

ВИДЕО. Жабер не сумела доиграть матч против Паолини и хромая покинула корт

Jasmine Paolini advances to the 4th round in Miami as Jabeur is forced to retire due to injury.



Ons was limping… very sad news for her.



Hoping to see this lady back on court very soon. ❤️‍🩹



pic.twitter.com/UVTQRgnOQU