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Украина. Премьер лига
26 марта 2025, 21:57 | Обновлено 26 марта 2025, 22:11
229
0

ЗАГУРСКИЙ: «Стадион в Житомире готовится к финалу Кубка Украины»

Гендиректор «Полесья» рассказал о расширении тренировочной базы

26 марта 2025, 21:57 | Обновлено 26 марта 2025, 22:11
229
0
ЗАГУРСКИЙ: «Стадион в Житомире готовится к финалу Кубка Украины»
ФК Полесье

Генеральный директор «Полесья» Владимир Загурский рассказал о развитии базы и подготовке стадиона в Житомире к финалу Кубка Украины:

«Фактически за последние полгода начался первый этап благоустройства, а именно озеленение территории. Во время зимней паузы, буквально за месяц, был построен новый, современный, просторный спортзал. Его расположение очень удобное: футболисты могут сразу после активации выходить на футбольное поле, которое находится в нескольких метрах. Также за этот период была оборудована зона разминки между вторым и третьим полем. Она имеет такое же гибридное покрытие, как и третье и четвертое поля. Это решение позволяет сохранять основные поля в надлежащем состоянии, поскольку активные упражнения проводятся именно в этой зоне.

Почему было решено построить отдельный спортзал, ведь рядом уже есть другой? Это было предложение тренерского штаба, которое поддержал президент клуба. Сроки были очень сжаты, но мы успели: за месяц спортзал был полностью готов. Сейчас в нем занимается первая команда.

Какие объекты уже есть на базе, а какие еще планируются? Сейчас есть спортзал, площадки для паделя и текбола. В следующем году планируется достройка SPA-комплекса рядом со зданием основной команды. В целом, наша цель – завершить все работы по благоустройству, чтобы территория была чистой и ухоженной. Футбольную команду больше всего интересует завершение строительства медицинского центра и SPA-комплекса, а также сдача номерного фонда. Срок завершения SPA-комплекса – до конца следующего года.

Что касается благоустройства стадиона, в 2024 году планируется установка гибридного газона на первом поле, так как сейчас оно имеет натуральное покрытие. Это поле сертифицировано для матчей Второй лиги, женской команды и U-19. Совместно с тренерским штабом было принято решение о его реновации – это будет третье гибридное поле на базе. Натуральным останется только второе поле. Также запланирована реновация третьего поля: будет обновлено натуральное покрытие поверх гибридного газона, что обеспечит его устойчивость к нагрузкам и сохранение высокого качества.

Что касается подготовки Центрального стадиона к финалу Кубка Украины, мы получили рекомендации от Украинской ассоциации футбола по завершению реконструкции территории, которая осталась после ремонта, проведенного областным советом. В настоящее время продолжается ремонт подтрибунных помещений и входной группы. Также был закуплен новый выездной тоннель. Состояние выполненных ремонтных работ оценено довольно высоко, что подтверждается тем, что Житомир впервые в истории стал десятым областным центром, который примет финал Кубка Украины.

Некоторые работы мы начали еще до получения соответствующих рекомендаций, так как они были важны для нашей команды. Наши планы по обновлению стадиона совпали с видением функционеров УАФ, поэтому все работы будут завершены в установленные сроки. До 7 апреля мы проведем домашний матч с «Карпатами», а после этого до начала мая закончим все подготовительные работы, чтобы стадион был полностью готов к финальному матчу».

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Николай Степанов Источник: ФК Полесье
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