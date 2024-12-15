Впервые в истории сразу три теннисистки заработали за сезон более $8 млн

В 2024 году сразу три теннисистки заработали на корте (не учитывая спонсорские контракты) более 8 миллионов долларов. Такое произошло впервые в истории.

За прошлый сезон Арина Соболенко получила 9.7 млн долларов, Коко Гауфф – $9.4 млн, а Ига Свентек – $8.4 млн.

Однако теннисисткой, которая за один год заработала наибольшую сумму, по-прежнему является легендарная Серена Уильямс. В 2013 она получила $12 385 572.

Лидеры по призовым в WTA-Туре за один год: