WTA15 декабря 2024, 17:22 |
484
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Впервые в истории сразу три теннисистки заработали за сезон более $8 млн
Однако ни Соболенко, ни Гауфф, ни Свентек пока не достигли невероятной отметки Серены
15 декабря 2024, 17:22 |
484
0
В 2024 году сразу три теннисистки заработали на корте (не учитывая спонсорские контракты) более 8 миллионов долларов. Такое произошло впервые в истории.
За прошлый сезон Арина Соболенко получила 9.7 млн долларов, Коко Гауфф – $9.4 млн, а Ига Свентек – $8.4 млн.
Однако теннисисткой, которая за один год заработала наибольшую сумму, по-прежнему является легендарная Серена Уильямс. В 2013 она получила $12 385 572.
Лидеры по призовым в WTA-Туре за один год:
- Серена Уильямс – $12 385 572 (2013)
- Эшли Барти – $11 307 587 (2019)
- Серена Уильямс – $10 582 642 (2015)
- Анжелик Кербер – $10 136 615 (2016)
- Ига Свентек – $9 875 525 (2022)
- Арина Соболенко – $9 729 260 (2024)
- Коко Гауфф – $9 353 847 (2024)
- Серена Уильямс – $9 317 298 (2014)
- Ига Свентек – $8 550 693 (2024)
- Виктория Азаренко – $7,923,920 (2012)
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