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WTA
15 декабря 2024, 17:22 |
484
0

Впервые в истории сразу три теннисистки заработали за сезон более $8 млн

Однако ни Соболенко, ни Гауфф, ни Свентек пока не достигли невероятной отметки Серены

15 декабря 2024, 17:22 |
484
0
Впервые в истории сразу три теннисистки заработали за сезон более $8 млн
Getty Images/Global Images Ukraine. Ига Свентек и Коко Гауфф

В 2024 году сразу три теннисистки заработали на корте (не учитывая спонсорские контракты) более 8 миллионов долларов. Такое произошло впервые в истории.

За прошлый сезон Арина Соболенко получила 9.7 млн долларов, Коко Гауфф – $9.4 млн, а Ига Свентек – $8.4 млн.

Однако теннисисткой, которая за один год заработала наибольшую сумму, по-прежнему является легендарная Серена Уильямс. В 2013 она получила $12 385 572.

Лидеры по призовым в WTA-Туре за один год:

  1. Серена Уильямс – $12 385 572 (2013)
  2. Эшли Барти – $11 307 587 (2019)
  3. Серена Уильямс – $10 582 642 (2015)
  4. Анжелик Кербер – $10 136 615 (2016)
  5. Ига Свентек – $9 875 525 (2022)
  6. Арина Соболенко – $9 729 260 (2024)
  7. Коко Гауфф – $9 353 847 (2024)
  8. Серена Уильямс – $9 317 298 (2014)
  9. Ига Свентек – $8 550 693 (2024)
  10. Виктория Азаренко – $7,923,920 (2012)

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призовые Ига Свёнтек Коко Гауфф Арина Соболенко Серена Уильямс Эшли Барти Анжелик Кербер Виктория Азаренко
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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