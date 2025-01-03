«Недостаточно поддержали». Футболист Миная раскритиковал президента клуба

Футболист «Миная» Кирилл Прокопчук откровенно рассказал о положении закарпатской команды. Прокопчук нашел виновных в провальной игре команды в первой части сезона.

«Виновны в положении все, по-моему. Неудачно сыгравшие футболисты, тренерский штаб, который не смог достучаться до игроков, представители руководства, которые где-то недостаточно поддерживали нас. Действия всех повлияли на итоговый результат.

Что касается атмосферы, то она, в принципе, в раздевалке сохранялась нормальная в течение всего периода. Результаты влияли на настроение, но все понимали, что должны работать над собой. Коллектив у нас сплоченный, все стремились достичь цели. Жаль, что не получилось», – сказал Прокопчук.

Ранее сообщалось, что руководство «Миная» устроило грандиозную кадровую чистку.