Катерина Бондаренко не сумела пробиться в финал квалификации турнира в США

Украинская теннисистка Катерина Бондаренко (WTA 347) не смогла пробиться в финал квалификации турнира серии WTA International на хардовом покрытии в Лексингтоне, США.
Украинка в первом раунде отбора проиграла 7-й сеяной американке Каролин Долхайд (WTA 134) со счетом 3:6, 6:4, 2:6.
Катерина Бондаренко была единственной украинкой на турнире в Лексингтоне. Первая сеяная – американка Серена Уильямс.
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Источник — Sport.ua
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