Новый партнер Роналду? Звезда Ман Сити может перейти в Аль-Наср
Кайл Уокер близок к переезду в Саудовскую Аравию
Ключевой защитник сборной Англии и «Манчестер Сити» Кайл Уокер может стать партнером Криштиану Роналду, присоединившись к «Аль-Насру».
Как отметило издание The Sun, клуб из Саудовской Аравии заинтересован в услугах игрока и готов сделать первый шаг для оформления трансфера.
Недавно футболист получил большую дозу критики из-за неудачной серии матчей горожан, что заставило Уокера задуматься о смене команды.
Контракт Кайла с горожанами рассчитан до лета 2026 года. В этом сезоне защитник провел 17 матчей на клубном уровне, однако результативными действиями так и не отличился.
Kyle Walker could link up with Cristiano Ronaldo as he is big transfer target for Saudi Arabia clubs https://t.co/I8jycD5P13— The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) January 2, 2025
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