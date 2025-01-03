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Англия
03 января 2025, 12:20 | Обновлено 03 января 2025, 13:15
985
1

Новый партнер Роналду? Звезда Ман Сити может перейти в Аль-Наср

Кайл Уокер близок к переезду в Саудовскую Аравию

03 января 2025, 12:20 | Обновлено 03 января 2025, 13:15
985
1
Новый партнер Роналду? Звезда Ман Сити может перейти в Аль-Наср
Getty Images/Global Images Ukraine. Кайл Уокер

Ключевой защитник сборной Англии и «Манчестер Сити» Кайл Уокер может стать партнером Криштиану Роналду, присоединившись к «Аль-Насру».

Как отметило издание The Sun, клуб из Саудовской Аравии заинтересован в услугах игрока и готов сделать первый шаг для оформления трансфера.

Недавно футболист получил большую дозу критики из-за неудачной серии матчей горожан, что заставило Уокера задуматься о смене команды.

Контракт Кайла с горожанами рассчитан до лета 2026 года. В этом сезоне защитник провел 17 матчей на клубном уровне, однако результативными действиями так и не отличился.

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Кайл Уокер Манчестер Сити чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Аль-Наср Эр-Рияд чемпионат Саудовской Аравии по футболу трансферы АПЛ
Андрій Вітренко
Андрій Вітренко Sport.ua
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Комментарии 1
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SamojlovS
Не удивлюсь, если ТАКОЕ условие будет прописано в новом контракте КриРо - вакансия качественного и креативного "подносчика снарядов"... А то что - он его на свою зарплату что ли должен брать!? ну, не царское это дело! 
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