Новый партнер Роналду? Звезда Ман Сити может перейти в Аль-Наср

Ключевой защитник сборной Англии и «Манчестер Сити» Кайл Уокер может стать партнером Криштиану Роналду, присоединившись к «Аль-Насру».

Как отметило издание The Sun, клуб из Саудовской Аравии заинтересован в услугах игрока и готов сделать первый шаг для оформления трансфера.

Недавно футболист получил большую дозу критики из-за неудачной серии матчей горожан, что заставило Уокера задуматься о смене команды.

Контракт Кайла с горожанами рассчитан до лета 2026 года. В этом сезоне защитник провел 17 матчей на клубном уровне, однако результативными действиями так и не отличился.

