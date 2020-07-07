Динамо Киев
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Ворскла
08.07.2020 21:30   ТВ-трансляция: 

Динамо – Ворскла. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией финального поединка Кубка Украины

  • 07.07.2020 22:45
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Динамо – Ворскла. Текстовая трансляция матча
© dynamo.kiev.ua

В среду, 8-го июля, состоится финальный поединок Кубка Украины, в котором встретятся киевское «Динамо» и полтавская «Ворскла». Матч пройдет в Харькове на ОСК «Металлист», начало – в 21:30.

Перед противостоянием за трофей киевляне потерпели два поражения в национальном первенстве, уступив вторую позицию турнирной таблицы черниговской «Десне». Тренерский штаб полтавчан на крайний тур чемпионата выставил молодежный состав, продемонстрировав серьезность намерений побороться за Кубок. «Ворскла» в своей истории только раз становилась обладателем почетного трофея: в 2009-м году «зелено-белые» в финале обыграли донецкий «Шахтер», который перед этим выиграл Кубок УЕФА. «Динамо» 11 раз выигрывало Кубок Украины, а последний раз такое происходило в 2014-м.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Динамо» – «Ворскла».

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Александр Снитко, Sport.ua

(3 голоса)

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Опрос
  • Спрогнозируйте исход финального матча Кубка Украины между Динамо и Ворсклой, который пройдет 8 июля в Харькове.
    • 19.25% (31)
      1. Крупная победа Динамо
    • 34.16% (55)
      2. Минимальная победа Динамо
    • 2.48% (4)
      3. Победа Динамо по пенальти
    • 17.39% (28)
      4. Победа Ворсклы по пенальти
    • 22.36% (36)
      5. Минимальная победа Ворсклы
    • 4.35% (7)
      6. Крупная победа Ворсклы
    Результаты опроса Проголосовали — 161
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Комментарии
    yurybublov
      yurybublov, 08.07.2020 00:05
    0
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    yurybublov
      yurybublov, 08.07.2020 00:05
    0
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