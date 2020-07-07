В среду, 8-го июля, состоится финальный поединок Кубка Украины, в котором встретятся киевское «Динамо» и полтавская «Ворскла». Матч пройдет в Харькове на ОСК «Металлист», начало – в 21:30.

Перед противостоянием за трофей киевляне потерпели два поражения в национальном первенстве, уступив вторую позицию турнирной таблицы черниговской «Десне». Тренерский штаб полтавчан на крайний тур чемпионата выставил молодежный состав, продемонстрировав серьезность намерений побороться за Кубок. «Ворскла» в своей истории только раз становилась обладателем почетного трофея: в 2009-м году «зелено-белые» в финале обыграли донецкий «Шахтер», который перед этим выиграл Кубок УЕФА. «Динамо» 11 раз выигрывало Кубок Украины, а последний раз такое происходило в 2014-м.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Динамо» – «Ворскла».