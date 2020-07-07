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Ворскла
08.07.2020 21:30   ТВ-трансляция: 

Динамо – Ворскла. Прогноз и анонс на финальный матч Кубка Украины

Битва за трофей в Харькове

  • 07.07.2020 21:20
  • 1646 просмотров
  • 6 комментариев
Динамо – Ворскла. Прогноз и анонс на финальный матч Кубка Украины
© ФК Ворскла

К финальному поединку Кубка Украины футболисты киевского «Динамо» подошли в далеко не лучшем психологическом состоянии. Два подряд поражения в национальном чемпионате сместили киевлян на третье место турнирной таблицы и поставили под угрозу завоевание «серебряных» медалей в подходящем к завершению сезоне. «Очень усложнили себе задачу борьбы за второе место, хотя все зависит от нас. Осталось три матча в чемпионате, которые нужно выигрывать, и финал Кубка Украины», – отметил после проигранного матча «Шахтеру» наставник «бело-синих» Алексей Михайличенко. Что ж, завоевание трофея хоть как-то подсластит пилюлю от в целом очень неубедительного сезона в исполнении киевского коллектива.

Полтавчане также не скрывают всю серьезность своих намерений завевать трофей. При чем победа в противостоянии на ОСК «Металлист» для полтавчан, в отличие от их ближайших соперников, является главным приоритетом в оставшемся отрезке сезона. Конечно, «Ворскла» еще не обезопасила себя от необходимости участия в плей-офф за право сохранения прописки в элите, но в такое развитие событий, скажем откровенно, верится с трудом. Полтавчане демонстрируют довольно солидный уровень игры и в крайнем туре даже молодежным составом (основа целенаправленно готовилась к финалу) сумели продлить свою беспроигрышную серию в чемпионате до семи матчей. Возможная победа в Харькове позволит «зелено-белым» не только второй раз в истории завоевать Кубок, но и даст возможность стартовать на групповом этапе Лиги Европы.

В Кубке Украины «Динамо» и «Ворскла» встречались один раз, в сезоне 2002/2003, а произошло это на стадии 1/4 финала. По результату двухматчевой дуэли киевляне уверенно доказали свое преимущество, одержав минимальную победу на своем поле и разгромив соперников со счетом 4:0 в Полтаве. А кубковый прорыв «зелено-белых» произошел в 2009-м году, когда полтавская команда, руководимая на то время Николаем Павловым, в финале одолела свежеиспеченного победителя Кубка УЕФА донецкий «Шахтер». В этом же году полтавчане встретились с «Динамо» в поединке за Суперкубок Украины. Судьбу трофея решала серия послематчевых пенальти (основное и дополнительное время завершились без голов), в которой киевляне были точнее своих соперников.

Путь к решающему противостоянию кубкового турнира обе команды начали с 1/8 финала. Киевляне на этой стадии сумели одолеть донецкий «Шахтер», который брал трофей в четырех предыдущих розыгрышах. Победу «Динамо» принес Денис Попов, который нанес результативный удар в дополнительное время. «Ворскла» в 1/8 финала нанесла минимальное поражение «Колосу», а единственный гол забил Юрий Козыренко. В четвертьфинале «бело-синие» вновь вынуждены были играть овертайм, в котором точный удар Виктора Цыганкова принес победу над «Александрией». Полтавчане на этой стадии, как и на предыдущей, добыли минимальную победу, обыграв «Десну» (единственный гол с пенальти забил Денис Васин). А уже после карантина команды провели полуфинальные встречи: «Динамо» разобралось с «Минаем», а «Ворскла» благодаря блестящей игре в послематчевой серии пенальти 16-летнего Павла Исенко вырвала путевку в финал у «Мариуполя».

Естественно, у «Динамо» намного больше достижений в Кубке, чем у полтавского коллектива. Киевляне 17 раз выходили в финал, и в 11 случаях завоевывали трофей. «Ворскла» брала Кубок только раз. Более того, полтавчане лишь раз сумели дойти до решающего противостояния. Интересно, что последний раз киевский клуб выигрывал национальный Кубок в 2014-м, обыграв донецкий «Шахтер»… в Полтаве. Из нынешнего состава «Динамо» только один футболист принимал участие в том поединке: Сергей Сидорчук тогда вышел на поле после замены на 85-й минуте. Отметим и ветерана «Ворсклы» Владимира Чеснакова, который был сопричастен к триумфальному кубковому походу «зелено-белых» в 2009-м.

Тренерский штаб «Динамо» в предстоящем поединке не сможет рассчитывать на Йосипа Пиварича, но это вряд ли станет большой проблемой для киевлян. В Харьков отправился залечивший повреждение Виталий Миколенко, поэтому именно он должен занять привычное место на левом фланге обороны. У полтавчан под вопросом участие в поединке Александра Скляра и Альюна Ндиайе, а их отсутствие может негативно сказаться на боеспособности «зелено-белых».

Ориентировочные составы:

«Динамо»: Бойко, Миколенко, Попов, Шабанов, Кендзёра, Сидорчук, Шепелев, Вербич, Буяльский, Цитаишвили, Русин.

«Ворскла»: Ризнык, Сапай, Альюн, Чеснаков, Пердута, Кане, Пуцлин, Скляр, Ребенок, Кулач, Степанюк.

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8 июля, среда

«Динамо» — «Ворскла»
Харьков. ОСК «Металлист». 21:30
ТВ-трансляция на телеканалах «UA:Перший» и «Футбол 1»
ДИНАМО – ВОРСКЛА. ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
 Арбитр: Екатерина Монзуль (Харьков)
Прогноз Sport.ua — 2:1
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Александр Снитко, Sport.ua

(6 голосов)

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Опрос
  • Спрогнозируйте исход финального матча Кубка Украины между Динамо и Ворсклой, который пройдет 8 июля в Харькове.
    • 19.73% (29)
      1. Крупная победа Динамо
    • 33.33% (49)
      2. Минимальная победа Динамо
    • 2.72% (4)
      3. Победа Динамо по пенальти
    • 17.69% (26)
      4. Победа Ворсклы по пенальти
    • 21.77% (32)
      5. Минимальная победа Ворсклы
    • 4.76% (7)
      6. Крупная победа Ворсклы
    Результаты опроса Проголосовали — 147
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Комментарии
    Серж. Петренко
    online
      Серж. Петренко, 07.07.2020 22:37
    0
    Мені приснилося, шо переможе Динамо. Зав'яжу з бухлом, ну його нах, після перепою постійно якийсь брєд сниться
    Ссылка
    Zport.
      Zport., 07.07.2020 22:31
    +1
    ampl7, 07.07.2020 22:23
    Хлопают дверьми когда уходят. Ворскла НИКУДА уходить не собирается!
    Просто она должна прихлопнуть суркисню как назойливую муху!
    Победы! С любым счетом! По пенальти или в основное время, но победы!
    Обожаю ботов из дэнэрэ или из расеи, которые цепляют себе флаг США... Типо американцы Вам самим не смешно?)))
    Ссылка
    ampl7
    online
      ampl7, 07.07.2020 22:23
    -4
    Aleks04, 07.07.2020 22:10
    Вся адекватная часть Украины и Киева за Полтаву. Хлопните как следует дверьми! Надеюсь — это будет последний матч лесика в качестве тренера Динамо Киев.
    Хлопают дверьми когда уходят. Ворскла НИКУДА уходить не собирается!
    Просто она должна прихлопнуть суркисню как назойливую муху!
    Победы! С любым счетом! По пенальти или в основное время, но победы!
    Ссылка
    Dynamo-s-Dnepra
      Dynamo-s-Dnepra, 07.07.2020 22:21
    +3
    Aleks04, 07.07.2020 22:10
    Вся адекватная часть Украины и Киева за Полтаву. Хлопните как следует дверьми! Надеюсь — это будет последний матч лесика в качестве тренера Динамо Киев.
    Что ты имеешь ввиду, говоря, адекватная часть Украины? Зная, как ты болеешь за Шахтёр, интересно узнать, кто для тебя адекватный
    Ссылка
    Aleks04
    online
      Aleks04, 07.07.2020 22:10
    -4
    Вся адекватная часть Украины и Киева за Полтаву. Хлопните как следует дверьми! Надеюсь — это будет последний матч лесика в качестве тренера Динамо Киев.
    Ссылка
    8number
    online
      8number, 07.07.2020 21:48
    -2
    0:2 і вєчєра на хуторі перетворюємо в Лас Вегас!
    Ссылка
    Dynamo-s-Dnepra
      Dynamo-s-Dnepra, 07.07.2020 22:21
    +3
    Aleks04, 07.07.2020 22:10
    Вся адекватная часть Украины и Киева за Полтаву. Хлопните как следует дверьми! Надеюсь — это будет последний матч лесика в качестве тренера Динамо Киев.
    Что ты имеешь ввиду, говоря, адекватная часть Украины? Зная, как ты болеешь за Шахтёр, интересно узнать, кто для тебя адекватный
    Ссылка
    Zport.
      Zport., 07.07.2020 22:31
    +1
    ampl7, 07.07.2020 22:23
    Хлопают дверьми когда уходят. Ворскла НИКУДА уходить не собирается!
    Просто она должна прихлопнуть суркисню как назойливую муху!
    Победы! С любым счетом! По пенальти или в основное время, но победы!
    Обожаю ботов из дэнэрэ или из расеи, которые цепляют себе флаг США... Типо американцы Вам самим не смешно?)))
    Ссылка
    Серж. Петренко
    online
      Серж. Петренко, 07.07.2020 22:37
    0
    Мені приснилося, шо переможе Динамо. Зав'яжу з бухлом, ну його нах, після перепою постійно якийсь брєд сниться
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