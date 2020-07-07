К финальному поединку Кубка Украины футболисты киевского «Динамо» подошли в далеко не лучшем психологическом состоянии. Два подряд поражения в национальном чемпионате сместили киевлян на третье место турнирной таблицы и поставили под угрозу завоевание «серебряных» медалей в подходящем к завершению сезоне. «Очень усложнили себе задачу борьбы за второе место, хотя все зависит от нас. Осталось три матча в чемпионате, которые нужно выигрывать, и финал Кубка Украины», – отметил после проигранного матча «Шахтеру» наставник «бело-синих» Алексей Михайличенко. Что ж, завоевание трофея хоть как-то подсластит пилюлю от в целом очень неубедительного сезона в исполнении киевского коллектива.

Полтавчане также не скрывают всю серьезность своих намерений завевать трофей. При чем победа в противостоянии на ОСК «Металлист» для полтавчан, в отличие от их ближайших соперников, является главным приоритетом в оставшемся отрезке сезона. Конечно, «Ворскла» еще не обезопасила себя от необходимости участия в плей-офф за право сохранения прописки в элите, но в такое развитие событий, скажем откровенно, верится с трудом. Полтавчане демонстрируют довольно солидный уровень игры и в крайнем туре даже молодежным составом (основа целенаправленно готовилась к финалу) сумели продлить свою беспроигрышную серию в чемпионате до семи матчей. Возможная победа в Харькове позволит «зелено-белым» не только второй раз в истории завоевать Кубок, но и даст возможность стартовать на групповом этапе Лиги Европы.

В Кубке Украины «Динамо» и «Ворскла» встречались один раз, в сезоне 2002/2003, а произошло это на стадии 1/4 финала. По результату двухматчевой дуэли киевляне уверенно доказали свое преимущество, одержав минимальную победу на своем поле и разгромив соперников со счетом 4:0 в Полтаве. А кубковый прорыв «зелено-белых» произошел в 2009-м году, когда полтавская команда, руководимая на то время Николаем Павловым, в финале одолела свежеиспеченного победителя Кубка УЕФА донецкий «Шахтер». В этом же году полтавчане встретились с «Динамо» в поединке за Суперкубок Украины. Судьбу трофея решала серия послематчевых пенальти (основное и дополнительное время завершились без голов), в которой киевляне были точнее своих соперников.

Путь к решающему противостоянию кубкового турнира обе команды начали с 1/8 финала. Киевляне на этой стадии сумели одолеть донецкий «Шахтер», который брал трофей в четырех предыдущих розыгрышах. Победу «Динамо» принес Денис Попов, который нанес результативный удар в дополнительное время. «Ворскла» в 1/8 финала нанесла минимальное поражение «Колосу», а единственный гол забил Юрий Козыренко. В четвертьфинале «бело-синие» вновь вынуждены были играть овертайм, в котором точный удар Виктора Цыганкова принес победу над «Александрией». Полтавчане на этой стадии, как и на предыдущей, добыли минимальную победу, обыграв «Десну» (единственный гол с пенальти забил Денис Васин). А уже после карантина команды провели полуфинальные встречи: «Динамо» разобралось с «Минаем», а «Ворскла» благодаря блестящей игре в послематчевой серии пенальти 16-летнего Павла Исенко вырвала путевку в финал у «Мариуполя».

Естественно, у «Динамо» намного больше достижений в Кубке, чем у полтавского коллектива. Киевляне 17 раз выходили в финал, и в 11 случаях завоевывали трофей. «Ворскла» брала Кубок только раз. Более того, полтавчане лишь раз сумели дойти до решающего противостояния. Интересно, что последний раз киевский клуб выигрывал национальный Кубок в 2014-м, обыграв донецкий «Шахтер»… в Полтаве. Из нынешнего состава «Динамо» только один футболист принимал участие в том поединке: Сергей Сидорчук тогда вышел на поле после замены на 85-й минуте. Отметим и ветерана «Ворсклы» Владимира Чеснакова, который был сопричастен к триумфальному кубковому походу «зелено-белых» в 2009-м.

Тренерский штаб «Динамо» в предстоящем поединке не сможет рассчитывать на Йосипа Пиварича, но это вряд ли станет большой проблемой для киевлян. В Харьков отправился залечивший повреждение Виталий Миколенко, поэтому именно он должен занять привычное место на левом фланге обороны. У полтавчан под вопросом участие в поединке Александра Скляра и Альюна Ндиайе, а их отсутствие может негативно сказаться на боеспособности «зелено-белых».

Ориентировочные составы:

«Динамо»: Бойко, Миколенко, Попов, Шабанов, Кендзёра, Сидорчук, Шепелев, Вербич, Буяльский, Цитаишвили, Русин.

«Ворскла»: Ризнык, Сапай, Альюн, Чеснаков, Пердута, Кане, Пуцлин, Скляр, Ребенок, Кулач, Степанюк.

8 июля, среда