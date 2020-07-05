Заря – Александрия. Громов и Кабаев – в атаке луганчан. Стартовые составы

Поединок начнется в Запорожье на «Славутич-Арене» 5 июля в 19:30

  • 05.07.2020 18:50
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Заря – Александрия. Громов и Кабаев – в атаке луганчан. Стартовые составы
© ФК Заря

В воскресенье, 5 июля, состоится матч 29-го тура УПЛ, в котором «Заря» принимает «Александрию».

Поединок пройдет в Запорожье на «Славутич-Арене», стартовый свисток прозвучит в 19:30.

Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Стали известны стартовые составы команд. 

«Заря»: Мацапура, Тымчик, Вернидуб, Чеберко, Михайличенко, Иванисеня, Хомченовский, Кочергин, Юрченко, Кабаев, Громов.

Запас: Шевченко, Каменюка, Чайковский, Абу Ханна, Цыганикс, Лунёв, Леднев, Перович, Белоцерковец.

«Александрия»: Панькив, Бабогло, Безбородько, Третьяков, Бухал, Пашаев, Грицук, Лучкевич, Банада, Вантух, Дубра.

Запас: Билык, Гордиенко, Стецьков, Мирошниченко, Ситало, Шастал, Шендрик, Задерака.

 
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