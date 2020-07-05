Заря – Александрия. Громов и Кабаев – в атаке луганчан. Стартовые составы

В воскресенье, 5 июля, состоится матч 29-го тура УПЛ, в котором «Заря» принимает «Александрию».
Поединок пройдет в Запорожье на «Славутич-Арене», стартовый свисток прозвучит в 19:30.
Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Стали известны стартовые составы команд.
«Заря»: Мацапура, Тымчик, Вернидуб, Чеберко, Михайличенко, Иванисеня, Хомченовский, Кочергин, Юрченко, Кабаев, Громов.
Запас: Шевченко, Каменюка, Чайковский, Абу Ханна, Цыганикс, Лунёв, Леднев, Перович, Белоцерковец.
«Александрия»: Панькив, Бабогло, Безбородько, Третьяков, Бухал, Пашаев, Грицук, Лучкевич, Банада, Вантух, Дубра.
Запас: Билык, Гордиенко, Стецьков, Мирошниченко, Ситало, Шастал, Шендрик, Задерака.
Источник — Twitter
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.