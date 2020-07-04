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Байер – Бавария – 0:2. LIVE

Следите за текстовой трансляцией финального поединка на Кубок Германии

  • 04.07.2020 20:51
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Байер – Бавария – 0:2. LIVE
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Кубок Германии. Финал

«Байер» – «Бавария» – 0:2

 Давид Алаба (16), Серж Гнабри (24).

«Байер»: Лукаш Градецки - Венделл, Эдмон Тапсоба, Свен Бендер - Ларс Бендер, Юлиан Баумгартлингер, Чарлес Арангис, Надим Амири, Кай Хаверц - Мусса Диаби, Леон Бэйли.
Запасные: Рамазан Озкан, Александар Драгович, Жонатан Та, Митчелл-Элия Вайзер, Карим Беллараби, Керем Демирбай, Флориан Вирц, Лукас Аларио, Кевин Фолланд.

«Бавария»: Мануэль Нойер - Жером Боатенг, Бенжамен Павар, Йозуа Киммих, Давид Алаба - Леон Горецка, Кингсли Коман, Серж Гнабри, Альфонсо Дэвис - Роберт Левандовски, Томас Мюллер.
Запасные: Свен Ульрайх, Лукас Эрнандес, Альваро Одриосола, Никлас Зюле, Тьяго Алькантара, Филиппе Коутиньо, Микаэль Кюизанс, Иван Перишич, Джошуа Зиркзе.

Стадион: «Олимпиаштадион» (Берлин, Германия).

Арбитр: Тобиас Вельц (Висбаден, Германия).

 24 мин. ГОООООООЛ! Гнабри убежал на свидание с вратарем (Киммих отдал классный пас на ход) и пробил точно в дальний угол!
 


21 мин. Ухххх! прострел Баварии справа, мяч попал в ногу Мюллеру и полетел в угол - вратарь сумел среагировать и отбил мяч!

19 мин. Мюнхенцы продолжают владеть инициативой.

 16 мин. ГОООООООЛ! Алаба со стандарта как рукой положил мяч в правую от себя девятку!

 


15 мин. Тапсоба сбил Левандовски в полукружии штрафной!

14 мин. Бавария с мячом, Байер прессингует.

11 мин. Гнабри упал в штрафной Байера, но при этом сам сфолил на Венделле.

10 мин. Коман бил с ходу от линии штрафной в дальний угол - кипер накрыл мяч!

9 мин. Угловой Баварии справа - мяч выбит. Киммих добивал из-за пределов штрафной - мимо.

8 мин. Массированная атака мюнхенцев прицельным ударом так и не завершилась.

7 мин. Бэйли навесил со штрафного слева - Гнабри выбил мяч головой.

6 мин. Горецка сбил Бэйли на подступах к штрафной.

3 мин. После навеса слева Левандовски пробил головой - выше ворот.

2 мин. Диаби оказался в офсайде.

 1 мин. МАТЧ НАЧАЛСЯ! Байер - в черном, Бавария - в красном.

Футболисты Байера:


Бавария на разминке:


Стадион готов к матчу:

 

Трофей уже готовят:


В субботу, 4-го июля, состоится финальная встреча Кубка Германии, в которой «Байер» сыграет против мюнхенской «Баварии». Поединок пройдет в Берлине на поле стадиона «Олимпиаштадион», начало в 21:00 по киевскому времени.
 
«Бавария», в очередной раз оформившая чемпионство, жаждет оформить «дубль» вперыве с 2016-го. В то же время, у леверкузенцев в клубном музее всего лишь один Кубок страны, завоеванный еще в сезоне-1992/93. Так что битва ожидается нешуточной: мюнхенцы не прочь оформить получение юбилейного, 20-го Кубка.
 
Наш сайт проведет текстовую трансляцию поединка «Байер» – «Бавария».

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Клим Лавренюк, Sport.ua

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