Кубок Германии. Финал

«Байер» – «Бавария» – 0:2



Давид Алаба (16), Серж Гнабри (24).

«Байер»: Лукаш Градецки - Венделл, Эдмон Тапсоба, Свен Бендер - Ларс Бендер, Юлиан Баумгартлингер, Чарлес Арангис, Надим Амири, Кай Хаверц - Мусса Диаби, Леон Бэйли.

Запасные: Рамазан Озкан, Александар Драгович, Жонатан Та, Митчелл-Элия Вайзер, Карим Беллараби, Керем Демирбай, Флориан Вирц, Лукас Аларио, Кевин Фолланд.

«Бавария»: Мануэль Нойер - Жером Боатенг, Бенжамен Павар, Йозуа Киммих, Давид Алаба - Леон Горецка, Кингсли Коман, Серж Гнабри, Альфонсо Дэвис - Роберт Левандовски, Томас Мюллер.

Запасные: Свен Ульрайх, Лукас Эрнандес, Альваро Одриосола, Никлас Зюле, Тьяго Алькантара, Филиппе Коутиньо, Микаэль Кюизанс, Иван Перишич, Джошуа Зиркзе.

Стадион: «Олимпиаштадион» (Берлин, Германия).

Арбитр: Тобиас Вельц (Висбаден, Германия).



24 мин. ГОООООООЛ! Гнабри убежал на свидание с вратарем (Киммих отдал классный пас на ход) и пробил точно в дальний угол!



GNABRY POUR LE 2-0 ! #B04FCB pic.twitter.com/ogWkTRHvS0 — Le Football en VOD IX (@LeFootballenVO7) July 4, 2020



21 мин. Ухххх! прострел Баварии справа, мяч попал в ногу Мюллеру и полетел в угол - вратарь сумел среагировать и отбил мяч!



19 мин. Мюнхенцы продолжают владеть инициативой.



16 мин. ГОООООООЛ! Алаба со стандарта как рукой положил мяч в правую от себя девятку!



15 мин. Тапсоба сбил Левандовски в полукружии штрафной!



14 мин. Бавария с мячом, Байер прессингует.



11 мин. Гнабри упал в штрафной Байера, но при этом сам сфолил на Венделле.



10 мин. Коман бил с ходу от линии штрафной в дальний угол - кипер накрыл мяч!



9 мин. Угловой Баварии справа - мяч выбит. Киммих добивал из-за пределов штрафной - мимо.



8 мин. Массированная атака мюнхенцев прицельным ударом так и не завершилась.



7 мин. Бэйли навесил со штрафного слева - Гнабри выбил мяч головой.



6 мин. Горецка сбил Бэйли на подступах к штрафной.



3 мин. После навеса слева Левандовски пробил головой - выше ворот.



2 мин. Диаби оказался в офсайде.



1 мин. МАТЧ НАЧАЛСЯ! Байер - в черном, Бавария - в красном.



Футболисты Байера:





Бавария на разминке:





Стадион готов к матчу:



Трофей уже готовят:





В субботу, 4-го июля, состоится финальная встреча Кубка Германии, в которой «Байер» сыграет против мюнхенской «Баварии». Поединок пройдет в Берлине на поле стадиона «Олимпиаштадион», начало в 21:00 по киевскому времени.



«Бавария», в очередной раз оформившая чемпионство, жаждет оформить «дубль» вперыве с 2016-го. В то же время, у леверкузенцев в клубном музее всего лишь один Кубок страны, завоеванный еще в сезоне-1992/93. Так что битва ожидается нешуточной: мюнхенцы не прочь оформить получение юбилейного, 20-го Кубка.



Наш сайт проведет текстовую трансляцию поединка «Байер» – «Бавария».