Бавария выиграла свой 20-й Кубок Германии

По традиции, футбольный сезон в Германии завершается финальным поединком за Кубок страны. В этом году на берлинском «Олимпиаштадионе» встречались леверкузенский «Байер» и мюнхенская «Бавария».

Отметим, что в истории «фармацевтов» уже были три финала, но только раз им удалось завоевать трофей. В сезоне-1992/93 здесь же, в Берлине, они обыграли аматорскую команду «Герты». Ну а «Баварии» не привыкать играть важные поединки. Что говорить, если для Томаса Мюллера, например, финал стал 8-м в карьере. Да и Кубков Германии в клубном музее скопилось немало – 19. Вернее, теперь уже ровно 2 десятка – это, разумеется, рекорд страны!

Подопечные Ханса-Дитриха Флика финальный матч начали очень мощно. И не удивительно, что к середине первого тайма уверенно вели в счете – 2:0. Уже на 16-й минуте был забит первый гол. Тапсоба сбил Левандовски в полукружии штрафной. Роберт сделал ложный разбег, но со стандарта пробил Алаба. И пробил мастерски – точно в ближнюю девятку!





А вскоре мюнхенцы удвоили преимущество в счете. Перехватили мяч в середине поля, и Киммих запустил в штрафную Гнабри. Серж не стал сближаться с голкипером и с ходу пробил в дальний угол – 2:0!

У «Байера» до перерыва практически не было шансов. 2 удара в сторону ворот Нойера – вот всё, чем могут похвастаться «фармацевты» за первый тайм. Неудивительно, что на второй тренер выпустил двоих свежих игроков. И леверкузенцы сразу же понеслись на ворота соперника. Но как же бездарно они транжирили моменты! Фолланд дважды не сумел подобрать «нужную» ногу, когда оказывался в прекрасной позиции. Демирбай умудрился с углового послать мяч за линию ворот. А затем и голкипер подвел.

Нойер выдал изумительный пас от своей штрафной на Левандовского, тот принял мяч и вторым касанием с лёта пробил. Мяч летел практически по центру ворот, однако Градецки не сумел отразить удар – 3:0!





Впрочем, запал «Байера» не утих, да и Демирбай исправился. Он подал очередной угловой, Свен Бендер выиграл второй этаж и с угла вратарской пробил головой. 3:1 – казалось, интрига возродилась. Но «Бавария» была против! Мюнхенцы атаковали острее, и под занавес матча довели счет до крупного. Свежий Перишич прорвался по левому флангу, стянул на себя защитников и отдал пас в центр штрафной. А набежавший Левандовски в касание изящным ударом перебросил голкипера – 4:1.

Правда, разгрома не получилось. Уже в компенсированное время Фолланд сумел забить мяч – снова после углового. Арбитр пошел смотреть повтор – и углядел игру рукой в исполнении Дэвиса. Поэтому принял решение назначить пенальти. Приговор ударом в девятку привел Хаверц. 4:2, но поскольку шла уже 5-я компенсированная минута, рефери тут же дал свисток об окончании матча. К слову, победа стала для «Баварии» 17-й подряд во всех турнирах – и это новый рекорд Германии. Предыдущий принадлежал «Байеру», который в 1978-м выиграл 16 поединков кряду.

Сезон в Германии завершен, но не завершен он для участников финала. «Байер» еще сыграет в Лиге Европы, а «Бавария» попробует завоевать и третий трофей в сезоне – Лигу чемпионов.





Кубок Германии. Финал

«Байер» – «Бавария» – 2:4



Свен Бендер (63), Кай Хаверц (90+5, с пенальти) - Давид Алаба (16), Серж Гнабри (24), Роберт Левандовски (59; 89).



Венделл (28) - Роберт Левандовски (67).

«Байер»: Лукаш Градецки - Венделл, Эдмон Тапсоба, Свен Бендер - Ларс Бендер (Митчелл-Элия Вайзер, 81), Юлиан Баумгартлингер (Керем Демирбай, 46), Чарлес Арангис, Надим Амири (Кевин Фолланд, 46), Кай Хаверц - Мусса Диаби, Леон Бэйли (Карим Беллараби, 76).



«Бавария»: Мануэль Нойер - Жером Боатенг, (Лукас Эрнандес, 69) Бенжамен Павар, Йозуа Киммих, Давид Алаба - Леон Горецка, Кингсли Коман (Иван Перишич, 64), Серж Гнабри (Филиппе Коутиньо, 87), Альфонсо Дэвис - Роберт Левандовски, Томас Мюллер (Тьяго Алькантара, 87).



Стадион: «Олимпиаштадион» (Берлин, Германия).

Арбитр: Тобиас Вельц (Висбаден, Германия).



ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА