Байер
2:4
Бавария
04.07.2020, FT

Байер – Бавария – 2:4. Текстовая трансляция матча

Стенограмма финального поединка на Кубок Германии

  • 04.07.2020 20:51
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Байер – Бавария – 2:4. Текстовая трансляция матча
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Кубок Германии. Финал

«Байер» – «Бавария» – 2:4

 Свен Бендер (63), Кай Хаверц (90+5, с пенальти) - Давид Алаба (16), Серж Гнабри (24), Роберт Левандовски (59; 89).

 Венделл (28) - Роберт Левандовски (67).

«Байер»: Лукаш Градецки - Венделл, Эдмон Тапсоба, Свен Бендер - Ларс Бендер (Митчелл-Элия Вайзер, 81), Юлиан Баумгартлингер (Керем Демирбай, 46), Чарлес Арангис, Надим Амири (Кевин Фолланд, 46), Кай Хаверц - Мусса Диаби, Леон Бэйли (Карим Беллараби, 76).
Запасные: Рамазан Озкан, Александар Драгович, Жонатан Та, Митчелл-Элия Вайзер, Карим Беллараби, Керем Демирбай, Флориан Вирц, Лукас Аларио, Кевин Фолланд.

«Бавария»: Мануэль Нойер - Жером Боатенг, (Лукас Эрнандес, 69) Бенжамен Павар, Йозуа Киммих, Давид Алаба - Леон Горецка, Кингсли Коман (Иван Перишич, 64), Серж Гнабри (Филиппе Коутиньо, 87), Альфонсо Дэвис - Роберт Левандовски, Томас Мюллер (Тьяго Алькантара, 87).
Запасные: Свен Ульрайх, Лукас Эрнандес, Альваро Одриосола, Никлас Зюле, Тьяго Алькантара, Филиппе Коутиньо, Микаэль Кюизанс, Иван Перишич, Джошуа Зиркзе.

Стадион: «Олимпиаштадион» (Берлин, Германия).

Арбитр: Тобиас Вельц (Висбаден, Германия).

90+5 мин. МАТЧ ОКОНЧЕН!

 90+5 мин. ГОООООООЛ! Заверц с точки пробил в девятку!

90+3 мин. ПЕНАЛЬТИ! Демирбай подал угловой справа, и Фолланд затолкал мяч в сетку! Арбитр смотрит повтор - как оказалось, Дэвис сыграл рукой.

90 мин. Рефери компенсировал две минуты.

 89 мин. ГООООООЛ! Перишич слева ворвался в штрафную и откатил на Левандовского. А тот в касание изящно перебросил голкипера!


88 мин. Угловой Баварии слева - мяч выбит.

  87 мин. Алькантара и Коутинью меняют Мюллера и Гнабри.

86 мин. Ну как же так?! Диаби убежал практически один на один, но зачем-то решил отдать пас - получилось слишком сильно и неточно.

84 мин. Арбитры фиксируют очередной офсайд у Хаверца.

83 мин. На данный момент владение мячом - 50:50%, равенство и по фолам - 13:13. А вот по ударам лидирует Бавария - 14:6.

 81 мин. Вайзер меняет Ларса Бендера.

81 мин. Гнабри прострелил справа - кипер накрыл мяч.

79 мин. Хаверц забежал в офсайд.

 76 мин. Вместо Бэйли вышел Беллараби.

76 мин. Демирбай подал угловой слева - за ворота.

75 мин. И снова опасно! Теперь сам Перишич пробил - вратарь поймал мяч! В ответной атаке Бэйли бил с ходу - мяч от ноги защитника пролетел над перекладиной!

74 мин. Какой момент! Перишич прострелил слева - Левандовски в касание замыкал, но послал мяч в сантиметрах от ближней штанги!

71 мин. И снова Фолланд не сумел как следует распорядиться мячом в отличной позиции!

 69 мин. Вместо Боатенга, получившего повреждение, выходит Лукас Эрнандес. У Жерома что-то с голеностопом:


 67 мин. Левандовски в середине поля толкал в спину соперника.

66 мин. Опасно! Подача с правого фланга атаки Байера - и Фолланд не дотянулся до мяча!

 64 мин. Комана сменил Перишич.

 63 мин. ГОООООООЛ! Демирбай подал угловой срправа, а Свен Бендер выиграл воздух и с угла вратарской точно пробил головой!

62 мин. Градецки расстроен, это видно на крупных планах.

 59 мин. ГОООООООЛ! Нойер! выдал пас от своей штрафной на Левандовского. Роберт принял мяч и вторым касанием с лёта пробил - и Градецки каким-то образом отбил мяч в собственные ворота!

 


58 мин. Тапсоба бил в касание по высоко летящему мячу - Нойер в прыжке накрыл мяч!

57 мин. Даааа... Контратака Байера "3 в 2", пас справа - и Фолланд, оказавшись один напротив ворот, банально не попал по мячу!

56 мин. Мюллер оказался в офсайде.

55 мин. Эхххх! После паса слева Леваедовски без помех бил с линии штрафной - над перекладиной!

54 мин. Киммих подал угловой слева - защитник выбил мяч головой.

51 мин. Киммих мощно пробил издали - в защитника.

50 мин. Угловой Баварии слева - мяч выбит.

49 мин. Уххххх! Гнабри справа ворвался в штрафную, пробил низом - мяч задел ногу защитника и пролетел рядом с дальней штангой!

46 мин. ВТОРОЙ ТАЙМ НАЧАЛСЯ!

  Демирбай сменил Баумгартлингера, а Фолланд - Амири в составе Байера.

45+2 мин. ПЕРВЫЙ ТАЙМ ОКОНЧЕН!

45 мин. Рефери компенсировал одну минуту.

44 мин. А теперь вне игры зафиксировано у Хаверца.

43 мин. Байер держит мяч, но вдали от чужой штрафной.

42 мин. Амири оказался в офсайде. 

39 мин. Амири навесил со штрафного слева - кипер выбил мяч кулаками.

38 мин. Левандовски слева ворвался в штрафную, но потерял мяч.

37 мин. Боатенг выполнил заброс в штрафную - первым у мяча оказался голкипер.

35 мин. В последние минуты игра успокоилась, особых моментов не возникает.

32 мин. Диаби забежал в положение вне игры.

31 мин. Угловой Баварии справа - защитник выбил мяч головой.

 28 мин. Венделл в середине поля врезал по ногам Горецке. Игроку Баварии оказывают помощь.

28 мин. Левандовски бил от линии штрафной - мяч рикошетом от ноги защитника оказался в руках вратаря.

27 мин. На данный момент владение мячом - 45:55% в пользу Баварии. Фолят чаще игроки Байера - 6:5.

 24 мин. ГОООООООЛ! Гнабри убежал на свидание с вратарем (Киммих отдал классный пас на ход) и пробил точно в дальний угол!

 


21 мин. Ухххх! прострел Баварии справа, мяч попал в ногу Мюллеру и полетел в угол - вратарь сумел среагировать и отбил мяч!

19 мин. Мюнхенцы продолжают владеть инициативой.

 16 мин. ГОООООООЛ! Алаба со стандарта как рукой положил мяч в правую от себя девятку!

 


15 мин. Тапсоба сбил Левандовски в полукружии штрафной!

14 мин. Бавария с мячом, Байер прессингует.

11 мин. Гнабри упал в штрафной Байера, но при этом сам сфолил на Венделле.

10 мин. Коман бил с ходу от линии штрафной в дальний угол - кипер накрыл мяч!

9 мин. Угловой Баварии справа - мяч выбит. Киммих добивал из-за пределов штрафной - мимо.

8 мин. Массированная атака мюнхенцев прицельным ударом так и не завершилась.

7 мин. Бэйли навесил со штрафного слева - Гнабри выбил мяч головой.

6 мин. Горецка сбил Бэйли на подступах к штрафной.

3 мин. После навеса слева Левандовски пробил головой - выше ворот.

2 мин. Диаби оказался в офсайде.

 1 мин. МАТЧ НАЧАЛСЯ! Байер - в черном, Бавария - в красном.

Футболисты Байера:


Бавария на разминке:


Стадион готов к матчу:

 

Трофей уже готовят:


В субботу, 4-го июля, состоится финальная встреча Кубка Германии, в которой «Байер» сыграет против мюнхенской «Баварии». Поединок пройдет в Берлине на поле стадиона «Олимпиаштадион», начало в 21:00 по киевскому времени.
 
«Бавария», в очередной раз оформившая чемпионство, жаждет оформить «дубль» вперыве с 2016-го. В то же время, у леверкузенцев в клубном музее всего лишь один Кубок страны, завоеванный еще в сезоне-1992/93. Так что битва ожидается нешуточной: мюнхенцы не прочь оформить получение юбилейного, 20-го Кубка.
 
Наш сайт проведет текстовую трансляцию поединка «Байер» – «Бавария».

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Клим Лавренюк, Sport.ua

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Комментарии
    Костя Шевченко
      Костя Шевченко, 04.07.2020 21:31
    +1
    Das Еrste показує. Для тих, в кого на сателітці є Astra 19,2.
    Ссылка
    Костя Шевченко
      Костя Шевченко, 04.07.2020 21:31
    +1
    Das Еrste показує. Для тих, в кого на сателітці є Astra 19,2.
    Ссылка
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