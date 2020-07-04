Кубок Германии. Финал
«Байер» – «Бавария» – 2:4
Свен Бендер (63), Кай Хаверц (90+5, с пенальти) - Давид Алаба (16), Серж Гнабри (24), Роберт Левандовски (59; 89).
Венделл (28) - Роберт Левандовски (67).
«Байер»: Лукаш Градецки - Венделл, Эдмон Тапсоба, Свен Бендер - Ларс Бендер (Митчелл-Элия Вайзер, 81), Юлиан Баумгартлингер (Керем Демирбай, 46), Чарлес Арангис, Надим Амири (Кевин Фолланд, 46), Кай Хаверц - Мусса Диаби, Леон Бэйли (Карим Беллараби, 76).
Запасные: Рамазан Озкан, Александар Драгович, Жонатан Та, Митчелл-Элия Вайзер, Карим Беллараби, Керем Демирбай, Флориан Вирц, Лукас Аларио, Кевин Фолланд.
«Бавария»: Мануэль Нойер - Жером Боатенг, (Лукас Эрнандес, 69) Бенжамен Павар, Йозуа Киммих, Давид Алаба - Леон Горецка, Кингсли Коман (Иван Перишич, 64), Серж Гнабри (Филиппе Коутиньо, 87), Альфонсо Дэвис - Роберт Левандовски, Томас Мюллер (Тьяго Алькантара, 87).
Запасные: Свен Ульрайх, Лукас Эрнандес, Альваро Одриосола, Никлас Зюле, Тьяго Алькантара, Филиппе Коутиньо, Микаэль Кюизанс, Иван Перишич, Джошуа Зиркзе.
Стадион: «Олимпиаштадион» (Берлин, Германия).
Арбитр: Тобиас Вельц (Висбаден, Германия).
90+5 мин. МАТЧ ОКОНЧЕН!
90+5 мин. ГОООООООЛ! Заверц с точки пробил в девятку!
90+3 мин. ПЕНАЛЬТИ! Демирбай подал угловой справа, и Фолланд затолкал мяч в сетку! Арбитр смотрит повтор - как оказалось, Дэвис сыграл рукой.
90 мин. Рефери компенсировал две минуты.
89 мин. ГООООООЛ! Перишич слева ворвался в штрафную и откатил на Левандовского. А тот в касание изящно перебросил голкипера!
Bayer Leverkusen 1 - 4 Bayern Münih— Twit Spor (@TwitSporHaber) July 4, 2020
GOL 89 Robert Lewandowskipic.twitter.com/1WcItr1A4e
#B04FCB
88 мин. Угловой Баварии слева - мяч выбит.
87 мин. Алькантара и Коутинью меняют Мюллера и Гнабри.
86 мин. Ну как же так?! Диаби убежал практически один на один, но зачем-то решил отдать пас - получилось слишком сильно и неточно.
84 мин. Арбитры фиксируют очередной офсайд у Хаверца.
83 мин. На данный момент владение мячом - 50:50%, равенство и по фолам - 13:13. А вот по ударам лидирует Бавария - 14:6.
81 мин. Вайзер меняет Ларса Бендера.
81 мин. Гнабри прострелил справа - кипер накрыл мяч.
79 мин. Хаверц забежал в офсайд.
76 мин. Вместо Бэйли вышел Беллараби.
76 мин. Демирбай подал угловой слева - за ворота.
75 мин. И снова опасно! Теперь сам Перишич пробил - вратарь поймал мяч! В ответной атаке Бэйли бил с ходу - мяч от ноги защитника пролетел над перекладиной!
74 мин. Какой момент! Перишич прострелил слева - Левандовски в касание замыкал, но послал мяч в сантиметрах от ближней штанги!
71 мин. И снова Фолланд не сумел как следует распорядиться мячом в отличной позиции!
69 мин. Вместо Боатенга, получившего повреждение, выходит Лукас Эрнандес. У Жерома что-то с голеностопом:
67 мин. Левандовски в середине поля толкал в спину соперника.
66 мин. Опасно! Подача с правого фланга атаки Байера - и Фолланд не дотянулся до мяча!
64 мин. Комана сменил Перишич.
63 мин. ГОООООООЛ! Демирбай подал угловой срправа, а Свен Бендер выиграл воздух и с угла вратарской точно пробил головой!
62 мин. Градецки расстроен, это видно на крупных планах.
59 мин. ГОООООООЛ! Нойер! выдал пас от своей штрафной на Левандовского. Роберт принял мяч и вторым касанием с лёта пробил - и Градецки каким-то образом отбил мяч в собственные ворота!
What a goal 😮😮😮 #B04FCB #Lewandowski https://t.co/TAywmFAonT— Rajini Fans Germany 🇩🇪 (@RajiniFCGermany) July 4, 2020
58 мин. Тапсоба бил в касание по высоко летящему мячу - Нойер в прыжке накрыл мяч!
57 мин. Даааа... Контратака Байера "3 в 2", пас справа - и Фолланд, оказавшись один напротив ворот, банально не попал по мячу!
56 мин. Мюллер оказался в офсайде.
55 мин. Эхххх! После паса слева Леваедовски без помех бил с линии штрафной - над перекладиной!
54 мин. Киммих подал угловой слева - защитник выбил мяч головой.
51 мин. Киммих мощно пробил издали - в защитника.
50 мин. Угловой Баварии слева - мяч выбит.
49 мин. Уххххх! Гнабри справа ворвался в штрафную, пробил низом - мяч задел ногу защитника и пролетел рядом с дальней штангой!
46 мин. ВТОРОЙ ТАЙМ НАЧАЛСЯ!
Демирбай сменил Баумгартлингера, а Фолланд - Амири в составе Байера.
45+2 мин. ПЕРВЫЙ ТАЙМ ОКОНЧЕН!
45 мин. Рефери компенсировал одну минуту.
44 мин. А теперь вне игры зафиксировано у Хаверца.
43 мин. Байер держит мяч, но вдали от чужой штрафной.
42 мин. Амири оказался в офсайде.
39 мин. Амири навесил со штрафного слева - кипер выбил мяч кулаками.
38 мин. Левандовски слева ворвался в штрафную, но потерял мяч.
37 мин. Боатенг выполнил заброс в штрафную - первым у мяча оказался голкипер.
35 мин. В последние минуты игра успокоилась, особых моментов не возникает.
32 мин. Диаби забежал в положение вне игры.
31 мин. Угловой Баварии справа - защитник выбил мяч головой.
28 мин. Венделл в середине поля врезал по ногам Горецке. Игроку Баварии оказывают помощь.
28 мин. Левандовски бил от линии штрафной - мяч рикошетом от ноги защитника оказался в руках вратаря.
27 мин. На данный момент владение мячом - 45:55% в пользу Баварии. Фолят чаще игроки Байера - 6:5.
24 мин. ГОООООООЛ! Гнабри убежал на свидание с вратарем (Киммих отдал классный пас на ход) и пробил точно в дальний угол!
GNABRY POUR LE 2-0 ! #B04FCB pic.twitter.com/ogWkTRHvS0— Le Football en VOD IX (@LeFootballenVO7) July 4, 2020
21 мин. Ухххх! прострел Баварии справа, мяч попал в ногу Мюллеру и полетел в угол - вратарь сумел среагировать и отбил мяч!
19 мин. Мюнхенцы продолжают владеть инициативой.
16 мин. ГОООООООЛ! Алаба со стандарта как рукой положил мяч в правую от себя девятку!
アラバのフリーキックで先制🙌pic.twitter.com/5cl4GjNRFR#FCBayern #MiasanMia #Packmas #DFBPokal #B04FCB— 🇩🇪⭐♦️⚽SHIMIZU⚾🦊🦈→next7/10～12 (@H8iroshimi0625) July 4, 2020
15 мин. Тапсоба сбил Левандовски в полукружии штрафной!
14 мин. Бавария с мячом, Байер прессингует.
11 мин. Гнабри упал в штрафной Байера, но при этом сам сфолил на Венделле.
10 мин. Коман бил с ходу от линии штрафной в дальний угол - кипер накрыл мяч!
9 мин. Угловой Баварии справа - мяч выбит. Киммих добивал из-за пределов штрафной - мимо.
8 мин. Массированная атака мюнхенцев прицельным ударом так и не завершилась.
7 мин. Бэйли навесил со штрафного слева - Гнабри выбил мяч головой.
6 мин. Горецка сбил Бэйли на подступах к штрафной.
3 мин. После навеса слева Левандовски пробил головой - выше ворот.
2 мин. Диаби оказался в офсайде.
1 мин. МАТЧ НАЧАЛСЯ! Байер - в черном, Бавария - в красном.
Футболисты Байера:
Бавария на разминке:
Стадион готов к матчу:
Трофей уже готовят:
В субботу, 4-го июля, состоится финальная встреча Кубка Германии, в которой «Байер» сыграет против мюнхенской «Баварии». Поединок пройдет в Берлине на поле стадиона «Олимпиаштадион», начало в 21:00 по киевскому времени.
«Бавария», в очередной раз оформившая чемпионство, жаждет оформить «дубль» вперыве с 2016-го. В то же время, у леверкузенцев в клубном музее всего лишь один Кубок страны, завоеванный еще в сезоне-1992/93. Так что битва ожидается нешуточной: мюнхенцы не прочь оформить получение юбилейного, 20-го Кубка.
Наш сайт проведет текстовую трансляцию поединка «Байер» – «Бавария».
Клим Лавренюк, Sport.ua
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