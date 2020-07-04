Байер - Бавария. Прогноз и анонс на матч финала Кубка Германии

«Мюнхенская машина» на пути к очередному титулу

  • 04.07.2020 15:15
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Байер - Бавария. Прогноз и анонс на матч финала Кубка Германии
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Это будет уже 61-е противостояние этих команд. До этого «Бавария» побеждала в 37 встречах, а «Байер» праздновал успех 13 раз. 10 поединков завершились ничейными исходами.

Соперники демонстрируют голевой футбол. В предыдущих шести матчах было зафиксировано пять «тоталов больше» и еще один «тотал больше 2,5». «Бавария» трижды побеждала со счетами 3:1 и со счетом 4:2. «Байер», кстати два раза в 2019-м году, выигрывал у мюнхенцев со счетом 3:1 и 2:1.

«Бавария» 19 раз выигрывала Кубок Германии, в том числе и в прошлом году. «Байер» завоевывал этот трофей только один раз в 1993-м году, когда леверкузенцы со счетом 1:0 обыграли берлинскую «Герту II». «Бавария» и «Байер» впервые сыграют в финале Кубка Германии.
По поводу кадровой ситуации, то у мюнхенцев все в строю, кроме Хави Мартинеса и Клорентена Толиссо, а леверкузенцам не помогут Паулиньо и Дэли Синкгравен.

По мнению букмекеров, явным фаворитом этой дуэли является «Бавария», на победу в матче которой дают 1,33. Виктория «Байера» котируется, как 8,40. На ничью предлагают 6,10. Победа «Баварии» с учетом экстра-таймов и серии пенальти оценивается в 1,16. На «Байер» предлагается коэффициент 5,60.

Ориентировочные составы:

«Байер»: Градецки – С. Бендер, Л. Бендер, Тапсоба, Венделл – Арангис, Баумгартлингер, Хавертц, Диаби, Бэйли – Фолланд.

«Бавария»: Нойер – Боатенг, Алаба, Дэвис, Павар – Горетцка, Киммих, Коман, Гнабри, Мюллер – Левандовски.

 

4 июля, суббота

«Байер» - «Бавария»
Берлин. «Олимпиаштадион». Начало в 21:00.
Прогноз Sport.ua – 1:4

 

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Источник — Sport.ua

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