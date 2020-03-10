Валенсия – Аталанта. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией ответного поединка 1/8 финала Лиги чемпионов

  • 10.03.2020 02:22
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Валенсия – Аталанта. Текстовая трансляция матча
© football-espana.net

Во вторник, 10-го марта, состоится ответный поединок 1/8 финала Лиги чемпионов, в Котором «Валенсия» будет принимать «Аталанту». Матч пройдет в Валенсии на стадионе «Месталья», начало – в 22:00 по киевскому времени.

В первой встрече, которая проходила в Милане, «Аталанта» одержала уверенную победу со счетом 4:1. Поэтому дебютант плей-офф Лиги чемпионов имеет хорошие шансы выйти в 1/4 финала. Впрочем, в прошлом сезоне главный клубный евротурнир был наполнен ошеломляющими камбэками, поэтому не будем заранее выводить бергамцев в следующую стадию. Тем более, что «летучие мыши» на своем поле представляют грозную силу. Отметим, что накануне встречи на «Месталье» было принято решение о приостановке чемпионата Италии по футболу из-за угрозы распространения коронавируса.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Валенсия» – «Аталанта».

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Источник — Sport.ua

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