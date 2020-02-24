Наполи
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Барселона
25.02.2020 22:00   ТВ-трансляция: 

Наполи – Барселона. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 1/8 финала Лиги чемпионов

  • 24.02.2020 21:32
  • 358 просмотров
  • 2 комментария
Наполи – Барселона. Текстовая трансляция матча
© twitter.com/fcbarcelona

Во вторник, 25-го февраля, состоится первый поединок 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором «Наполи» будет принимать «Барселону». Матч пройдет в Неаполе на стадионе «Сан-Паоло», начало – в 22:00 по киевскому времени.

Обе команды в текущем сезоне столкнулись со спадом в игре и пережили смену наставников. У руля «Барселоны» оказался Кике Сетьен, а «Наполи» возглавил Дженнаро Гаттузо. Несмотря на имеющиеся игровые проблемы каталонцы возглавляют свое национальное первенство. В крайнем туре Ла Лиги «блаугранас» на своем поле разгромили «Эйбар» со счетом 5:0, а лидер каталонцев Лионель Месси нанес четыре результативных удара. У «Наполи» в Серии А дела идут не лучшим образом. Действующий вице-чемпион Италии идет на шестой позиции. Правда, в последних пяти матчах национального первенства неаполитанцы одержали четыре победы.

Дженнаро Гаттузо, главный тренер «Наполи»:

«Нам придется сыграть против великой команды, и в такой ситуации главное, о чем я прошу игроков – не бояться «Барселону». Каталонцы едут в Неаполь за победой, но наша задача аналогична. Чтобы добиться успеха, нам придется рисковать. Можете не сомневаться, мы будем сражаться до конца, но вовсе не отбиваться от соперника».

Жерар Пике, защитник «Барселоны»:

«Наполи» – команда, которая в последнее время серьезно прибавила. Нас ждет очень тяжелый матч. Они обыграли «Ювентус» и «Ливерпуль», а потому, чтобы избежать излишнего беспокойства впоследствии, нам нужен хороший результат уже в первом матче».

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Наполи» – «Барселона».

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Источник — Sport.ua

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Комментарии
    adidas77
    online
      adidas77, 24.02.2020 22:33
    0
    Неаполитанцы, дай бог вам фарта и красивого результативного футбола!
    Ссылка
    14sergey1953
      14sergey1953, 24.02.2020 22:25
    0
    Барселона! Вперед к победе!!!
    Ссылка
    adidas77
    online
      adidas77, 24.02.2020 22:33
    0
    Неаполитанцы, дай бог вам фарта и красивого результативного футбола!
    Ссылка
    14sergey1953
    online
      14sergey1953, 24.02.2020 22:25
    0
    Барселона! Вперед к победе!!!
    Ссылка
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