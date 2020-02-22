19-й тур
Александрия
:
Колос К
23.02.2020 14:00   ТВ-трансляция: 

Александрия – Колос. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 19-го тура Украинской Премьер-лиги

  • 22.02.2020 12:26
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Александрия – Колос. Текстовая трансляция матча
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В воскресенье, 23-го февраля, в рамках девятнадцатого тура чемпионата Украины» состоится поединок между «Александрией» и «Колосом». Матч пройдет в Александрии на КСК «Ника», начало – в 14:00.

Ковалевский коллектив, который проводит дебютный сезон в элитном дивизионе украинского футбола, неожиданно ведет борьбу за попадание в первую шестерку УПЛ. «Александоия» занимает пятую позицию и имеет все шансы побороться за более высокие места: от «Динамо», которое идет вторым, команду Владимира Шарана отделяют всего три очка. В первом круге соперники в Киеве на «Оболонь-Арене» сыграли вничью со счетом 1:1. Перед перерывом хозяева поля открыли счет в матче благодаря реализованному пенальти Костышиным, а в середине второй половины встречи Бабогло сравнял результат.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Александрия» – «Колос».

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Источник — Sport.ua

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