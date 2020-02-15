ФОТО. Нет места лучше Дортмунда. Очередной перфоманс фанов Боруссии

Фанаты дортмундской «Боруссии» организовали очередной огненный перфоманс. Перед матчем 22-го тура Бундеслиги против «Айнтрахта» (4:0) активные болельщики «шмелей» вывесили баннер «Большой город Дортмунд – моя мечта».
Позади фон с красно-белого с гербом Германии превратился в желто-черный с логотипом «Боруссии».
Напомним, дортмундский клуб – самая посещаемая футбольная команда в мире. При вместительности арены в 81 365 зрителей, в среднем матчи «Боруссии» посещает 81 132 человека.
There is no place like Dortmund 🌃 pic.twitter.com/R02aLBP5OZ— Borussia Dortmund (@BlackYellow) February 14, 2020
Los tifos de la Südtribüne del Borussia Dortmund como obras de arte.— Luis Fando (@LuisFando) February 14, 2020
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Источник — Sport.ua
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