ФОТО. Нет места лучше Дортмунда. Очередной перфоманс фанов Боруссии

Фанаты дортмундской «Боруссии» организовали очередной огненный перфоманс. Перед матчем 22-го тура Бундеслиги против «Айнтрахта» (4:0) активные болельщики «шмелей» вывесили баннер «Большой город Дортмунд – моя мечта».

Позади фон с красно-белого с гербом Германии превратился в желто-черный с логотипом «Боруссии».

Напомним, дортмундский клуб – самая посещаемая футбольная команда в мире. При вместительности арены в 81 365 зрителей, в среднем матчи «Боруссии» посещает 81 132 человека.

There is no place like Dortmund 🌃 pic.twitter.com/R02aLBP5OZ