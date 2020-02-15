ФОТО. Нет места лучше Дортмунда. Очередной перфоманс фанов Боруссии

Фанаты дортмундского клуба продолжают приятно удивлять

  • 15.02.2020 12:34
  • 1028 просмотров
  • 3 комментария
ФОТО. Нет места лучше Дортмунда. Очередной перфоманс фанов Боруссии
© ФК Боруссия Дортмунд

Фанаты дортмундской «Боруссии» организовали очередной огненный перфоманс. Перед матчем 22-го тура Бундеслиги против «Айнтрахта» (4:0) активные болельщики «шмелей» вывесили баннер «Большой город Дортмунд – моя мечта».

Позади фон с красно-белого с гербом Германии превратился в желто-черный с логотипом «Боруссии».

Напомним, дортмундский клуб – самая посещаемая футбольная команда в мире. При вместительности арены в 81 365 зрителей, в среднем матчи «Боруссии» посещает 81 132 человека.

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Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    Evil
    online
      Evil, 15.02.2020 12:41
    +4
    А болельщики кротов могут только семки лускать и издавать звуки обезьян на матчах с айнтрахтом - почувствуй разницу!
    Ссылка
    mb_cdi
    online
      mb_cdi, 15.02.2020 12:39
    +4
    Болельщики Борусси просто красавцы. Ну как при такой поддержке не идти вперёд!
    Ссылка
    umnuy
    online
      umnuy, 15.02.2020 12:36
    -2
    Это вам не по совиньему кричать
    Ссылка
    Evil
    online
      Evil, 15.02.2020 12:41
    +4
    А болельщики кротов могут только семки лускать и издавать звуки обезьян на матчах с айнтрахтом - почувствуй разницу!
    Ссылка
    mb_cdi
    online
      mb_cdi, 15.02.2020 12:39
    +4
    Болельщики Борусси просто красавцы. Ну как при такой поддержке не идти вперёд!
    Ссылка
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