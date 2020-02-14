Боруссия Д разгромила Айнтрахт и вышла на второе место в Бундеслиге

Четыре безответных гола побывало в воротах гостей, отличился и Холанд

  • 14.02.2020 23:35
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Боруссия Д разгромила Айнтрахт и вышла на второе место в Бундеслиге
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14 февраля состоялся один матч 22-го тура чемпионата Германии.

Дортмундская «Боруссия» разгромила «Айнтрахт». Четыре безответных гола побывало в воротах гостей. Очередной гол забил Эрлинг Холанд.

Турнирную таблицу Бундеслиги возглавляют: «Бавария» (43 очка), «Боруссия» Д  и «РБ Лейпциг» (по 42), «Боруссия» М (39), «Байер» (37), «Шальке» (35).

Бундеслига. 22-й тур

«Боруссия» Дортмунд – «Айнтрахт» – 4:0

Голы: Пищек, 33 (1:0). Санчо, 49 (2:0). Холанд, 54 (3:0). Рафаэл Геррейру, 74 (4:0).

«Боруссия» Д: Бюрки, Хуммельс, Пищек, Хакими, Загаду, Витсель, Эмре Джан (Дахуд, 64), Азар, Рафаэл Геррейру, Санчо (Рейна, 75), Холанд (Гетце, 79).

«Айнтрахт»: Трапп, Абраам, Хинтереггер, Чэндлер, Туре, Н`Дика, Ильзанкер, Роде (Соу, 78), Костич, Гачинович (Дост, 46), Андре Силва (Гонсалу Пасьенсия, 82).

Предупреждение: Чэндлер, 22.

Судья: Данкерт (Германия).

Дортмунд. Стадион «Сигнал Идуна Парк».

Турнирная таблица Бундеслиги

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Источник — Sport.ua

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