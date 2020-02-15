ВИДЕО. Феноменальный Холанд забил рекордный 8-й гол в 5 матчах Бундеслиги

Норвежский форвард Эрлинг Холанд забил 8-й мяч в своем 5-м матче в Бундеслиге. Его «Боруссия» из Дортмунда разгромно выиграла у «Айнтрахта» со счетом 4:0.

Таким образом, Эрлинг Холанд установил рекорд. Он стал первым игроком, забившим более 7 голов в первых 5 матчах Бундеслиги.

Ранее рекорд принадлежал двум футболистам. Герт Дерфель (за «Гамбург» в 1963 году) и Пако Алькасер (за «Боруссию» Дортмунд в 2018 году) забили по 7 голов в своих первых 5 матчах в Бундеслиге.

Смотрите видео рекордного гола Холанда.