Немецкий гранд следит за братом одного из лидеров Реала

Английский полузащитник «Сандерленда» Джоб Беллингем привлекает внимание дортмундской «Боруссии», сообщает Флориан Плеттенберг.

Брат звездного полузащитника мадридского «Реала» Джуда Беллингема имеет контракт с английским клубом до 2028-го года, а немецкий клуб уже имеет контакты с семьей игрока.

Помимо «Боруссии», за английским полузащитником следят и топовые клубы из АПЛ.

Джоб Беллингем провел 13 матчей на клубном уровне в этом сезоне и забил 3 гола.

Джуд Беллингем попал в пятерку фаворитов на престижную награду.