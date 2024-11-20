Англия20 ноября 2024, 21:31 | Обновлено 20 ноября 2024, 21:53
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Немецкий гранд следит за братом одного из лидеров Реала
«Боруссия Дортмунд» может подписать Джоба Беллингема
20 ноября 2024, 21:31 | Обновлено 20 ноября 2024, 21:53
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Английский полузащитник «Сандерленда» Джоб Беллингем привлекает внимание дортмундской «Боруссии», сообщает Флориан Плеттенберг.
Брат звездного полузащитника мадридского «Реала» Джуда Беллингема имеет контракт с английским клубом до 2028-го года, а немецкий клуб уже имеет контакты с семьей игрока.
Помимо «Боруссии», за английским полузащитником следят и топовые клубы из АПЛ.
Джоб Беллингем провел 13 матчей на клубном уровне в этом сезоне и забил 3 гола.
Джуд Беллингем попал в пятерку фаворитов на престижную награду.
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