Букмекеры назвали фаворита Золотого мяча 2025. Это не Ямал или Левандовски

Популярное интернет-издание GiveMeSport обнародовало котировки букмекеров на победителя «Золотого мяча 2025».

Тройку фаворитов на престижную награду открывает французская суперзвезда мадридского «Реала» Килиан Мбаппе. Пока он забил лишь 8 голов за «сливочных» в 16 матчах, но коэффициент на его победу в номинации составляет 5/1.

На втором месте расположился норвежский страйкер «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд. В 16 поединках сезона форвард забил аж 15 мячей, чем заслужил коэффициент 9/2.

Фаворитом на получение «Золотого мяча» в 2025 году на данный момент считается бразильский вингер «Реала» Винисиус Жуниор. Он имеет 12+7 результативных действий в 17 играх новой кампании и еще имеет время, чтобы улучшить результативность и принести победу своим болельщикам, которые могут поставить на его победу с коэффициентом 7/2.

Топ-10 претендентов на «Золотой мяч 2025» по котировкам букмекеров: