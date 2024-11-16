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  4. Барселона нашла усиление в атаку. Он игрок Боруссии
Испания
16 ноября 2024, 00:05 |
195
0

Барселона нашла усиление в атаку. Он игрок Боруссии

Дониелл Мален может перейти в Испанию

16 ноября 2024, 00:05 |
195
0
Барселона нашла усиление в атаку. Он игрок Боруссии
Getty Images/Global Images Ukraine. Дониелл Мален

«Барселона» интересуется нидерландским вингером «Боруссии Дортмунд» Дониеллом Маленом, сообщает Sport.es.

По информации источника Мален покинет «Боруссию» летом. Каталонский клуб видит нидерландца как дублера Роберту Левандовскому. Как сообщает источник, Мален мог раньше оказаться в «Барселоне» под руководством Рональда Кумана.

Контракт игрока с «Боруссией» рассчитан до лета 2026 года. Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 25-летнего вингера в 40 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Мален провел за «Боруссию» во всех турнирах 14 матчей, в которых забил 4 гола и отдал 1 голевую передачу.

Ранее сообщалось, что вингера «Наполи» Хвича Кварацхелия может перейти в «Барселону».

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Іван Распутін Источник: Sport.es
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