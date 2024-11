Барселона нашла усиление в атаку. Он игрок Боруссии

«Барселона» интересуется нидерландским вингером «Боруссии Дортмунд» Дониеллом Маленом, сообщает Sport.es.

По информации источника Мален покинет «Боруссию» летом. Каталонский клуб видит нидерландца как дублера Роберту Левандовскому. Как сообщает источник, Мален мог раньше оказаться в «Барселоне» под руководством Рональда Кумана.

Контракт игрока с «Боруссией» рассчитан до лета 2026 года. Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 25-летнего вингера в 40 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Мален провел за «Боруссию» во всех турнирах 14 матчей, в которых забил 4 гола и отдал 1 голевую передачу.

Ранее сообщалось, что вингера «Наполи» Хвича Кварацхелия может перейти в «Барселону».

Barcelona are tracking Donyell Malen as an option to reinforce the left winger position. Dortmund would sell him this summer, as he'd only have a year left in his contract.



— @sport pic.twitter.com/xQrVy7l8rD