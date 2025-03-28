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  4. Феноменальный Роберт. У Левандовски – 36 голов в сезоне за Барселону
Испания
28 марта 2025, 19:25 |
157
0

Феноменальный Роберт. У Левандовски – 36 голов в сезоне за Барселону

Поляк – лучший бомбардир Ла Лиги с 23 мячами, у Мбаппе – на 3 меньше

28 марта 2025, 19:25 |
157
0
Феноменальный Роберт. У Левандовски – 36 голов в сезоне за Барселону
Getty Images/Global Images Ukraine. Роберт Левандовски

36-летний Роберт Левандовски в последнем матче против «Осасуны» отметился забитым мячом, который стал его 36-м голом в 41 встречах нынешнего сезона.

27 марта состоялся поединок 28-го тура Ла Лиги между командами «Барселона» и «Осасуна». Игра завершилась разгромной победой хозяев со счетом 3:0. По голу забили Ферран Торрес, Ольмо и Левандовски.

В текущей кампании чемпионата Испании Роберт с 23 забитыми мячами в 27 поединках является лидером в борьбе за трофей Пичичи. Ближайшим преследователем является нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе, который имеет 20 голов.

«Каталонцы» с 63 очками возглавляют турнирную таблицу Ла Лиги (20 побед, 3 ничьи, 5 поражений).

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Барселона Осасуна Роберт Левандовски чемпионат Испании по футболу Ла Лига Барселона - Осасуна статистика
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
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