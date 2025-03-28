Феноменальный Роберт. У Левандовски – 36 голов в сезоне за Барселону

36-летний Роберт Левандовски в последнем матче против «Осасуны» отметился забитым мячом, который стал его 36-м голом в 41 встречах нынешнего сезона.

27 марта состоялся поединок 28-го тура Ла Лиги между командами «Барселона» и «Осасуна». Игра завершилась разгромной победой хозяев со счетом 3:0. По голу забили Ферран Торрес, Ольмо и Левандовски.

В текущей кампании чемпионата Испании Роберт с 23 забитыми мячами в 27 поединках является лидером в борьбе за трофей Пичичи. Ближайшим преследователем является нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе, который имеет 20 голов.

«Каталонцы» с 63 очками возглавляют турнирную таблицу Ла Лиги (20 побед, 3 ничьи, 5 поражений).