Джокович станет первой ракеткой мира после победы над Australian Open

Новак Джокович, который стал чемпионом Australian Open, вновь станет лидером мирового рейтинга ATP.
В финале Открытого чемпионата Австралии серб обыграл Доминика Тима (6:4, 4:6, 2:6, 6:3, 6:4).
Напомним, что Джокович в восьмой раз стал победителем Australian Open. Всего на счету серба 17-ть побед на турнирах «Большого шлема».
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Источник — Sport.ua
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