Новак Джокович – чемпион Australian Open

Сербский теннисист Новак Джокович стал победителем Открытого чемпионата Австралии 2020. В финальном матче серб в пяти сетах одолел австрийца Доминика Тима - 6:4, 4:6, 2:6, 6:3, 6:4.

Матч длился 4 часа. На протяжении матча Тим оформил 13 эйсов и совершил 5 двойных ошибок. Доминик реализовал 5 брейк-пойнтов из 12. Джокович 9 раз подал навылет и допустил 5 двойных ошибок. Серб смог взять 5 геймов на подаче Тима – 5 брейк-пойнтов из 12.

Australian Open. Финал

Новак Джокович (Сербия) - Доминик Тим (Австрия) - 6:4, 4:6, 2:6, 6:3, 6:4.

Для Джоковича это 8-й титул чемпиона Australian Open. Благодаря этой победе серб вновь возглавит мировой рейтинг.

Это 17-я победа на турнире «Большого шлема» в активе Джоковича.

Напомним, что София Кенин выиграла Australian Open среди женщин.