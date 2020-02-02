Новак Джокович – чемпион Australian Open

В финале серб в пяти сетах обыграл Доминика Тима

  • 02.02.2020 14:53
  • 1402 просмотра
  • 9 комментариев
Новак Джокович – чемпион Australian Open
© Twitter. Новак Джокович

Сербский теннисист Новак Джокович стал победителем Открытого чемпионата Австралии 2020. В финальном матче серб в пяти сетах одолел австрийца Доминика Тима - 6:4, 4:6, 2:6, 6:3, 6:4.

Матч длился 4 часа. На протяжении матча Тим оформил 13 эйсов и совершил 5 двойных ошибок. Доминик реализовал 5 брейк-пойнтов из 12. Джокович 9 раз подал навылет и допустил 5 двойных ошибок. Серб смог взять 5 геймов на подаче Тима – 5 брейк-пойнтов из 12.

Australian Open. Финал

Новак Джокович (Сербия) - Доминик Тим (Австрия) - 6:4, 4:6, 2:6, 6:3, 6:4.

Для Джоковича это 8-й титул чемпиона Australian Open. Благодаря этой победе серб вновь возглавит мировой рейтинг. 

Это 17-я победа на турнире «Большого шлема» в активе Джоковича.

Напомним, что София Кенин выиграла Australian Open среди женщин.

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Источник — Sport.ua

(4 голоса)

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Комментарии
    Alex K
      Alex K, 02.02.2020 15:15
    +1
    pe4onyi, 02.02.2020 14:53
    красаваааа.....в таком темпе - 2 года и ты лучший во все времена...осталось 4 шлема...ни на секунду не сомневался в победе....монстрище!!!
    Ну 4 шлема ему осталось это с учетом, что ни Федерер (20 побед), ни Надаль (19 побед) больше ничего не выиграют. А если по правде говорить, и тот и тот могут взять ещё турнир. Надаль даже несколько, ведь запаса у него больше чем у Федерера
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    Alex K
      Alex K, 02.02.2020 15:13
    +1
    Ну что сказать? Джокович настоящий Иисус нашего времени Умереть в 2 и 3 сете, и просто возродиться в то время, когда в него никто уже не верил. В комментариях под онлайн трансляцией писали, что Новак «блекло играет», что он физически никакой, что возраст уже даёт о себе знать. А он взял и воскрес, заткнув рты диванным экспертам и выиграв свой 17 титул большого шлема. Очень порадовала финальна речь на награждении, где не не просто сказал «стандартную речь», а высказал много глубоких мыслей. Видно, что человек не просто спортсмен, а ещё думающая, интеллектуально развитая личность. Браво, Новак. Не перестаёшь удивлять
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    Віталій Возняк
      Віталій Возняк, 02.02.2020 15:08
    -4
    Rihel, 02.02.2020 15:00
    Поздравления сербскому народу с очередной спортивной победой!
    А я вітаю австрійський народ, який дав нам прекрасного фіналіста, який зупинив дикого ординця з німецьким громадянством.
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    Никита Авердин
      Никита Авердин, 02.02.2020 15:06
    +3
    Очередной зрелищный финал, Браво Новак, Браво Тим! Отличный матч выдали
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    tima fialko
      tima fialko, 02.02.2020 15:05
    +1
    Тіма вболівав за Тіма.Не вийшло,поки.Але велика трійця скоро перетвориться у четвірку.
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    Rihel
      Rihel, 02.02.2020 15:00
    -8
    Поздравления сербскому народу с очередной спортивной победой!
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    сергей богданов
      сергей богданов, 02.02.2020 14:58
    +3
    Большой чемпион!Тима жалко надеюсь возьмёт шлем, здорово играл
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    axylinam
      axylinam, 02.02.2020 14:56
    +6
    Джокович победил за счёт более стабильной игры,у Тима на пути к финалу было много затяжных поединков и на концовку матча у него не хватило сил,ну не хотят звёзды ветераны делиться большими шлемами с молодыми игроками
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    pe4onyi
    online
      pe4onyi, 02.02.2020 14:53
    +3
    красаваааа.....в таком темпе - 2 года и ты лучший во все времена...осталось 4 шлема...ни на секунду не сомневался в победе....монстрище!!!
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    axylinam
      axylinam, 02.02.2020 14:56
    +6
    Джокович победил за счёт более стабильной игры,у Тима на пути к финалу было много затяжных поединков и на концовку матча у него не хватило сил,ну не хотят звёзды ветераны делиться большими шлемами с молодыми игроками
    Ссылка
    Никита Авердин
      Никита Авердин, 02.02.2020 15:06
    +3
    Очередной зрелищный финал, Браво Новак, Браво Тим! Отличный матч выдали
    Ссылка
    сергей богданов
      сергей богданов, 02.02.2020 14:58
    +3
    Большой чемпион!Тима жалко надеюсь возьмёт шлем, здорово играл
    Ссылка
    pe4onyi
    online
      pe4onyi, 02.02.2020 14:53
    +3
    красаваааа.....в таком темпе - 2 года и ты лучший во все времена...осталось 4 шлема...ни на секунду не сомневался в победе....монстрище!!!
    Ссылка
    Alex K
      Alex K, 02.02.2020 15:15
    +1
    pe4onyi, 02.02.2020 14:53
    красаваааа.....в таком темпе - 2 года и ты лучший во все времена...осталось 4 шлема...ни на секунду не сомневался в победе....монстрище!!!
    Ну 4 шлема ему осталось это с учетом, что ни Федерер (20 побед), ни Надаль (19 побед) больше ничего не выиграют. А если по правде говорить, и тот и тот могут взять ещё турнир. Надаль даже несколько, ведь запаса у него больше чем у Федерера
    Ссылка
    Alex K
      Alex K, 02.02.2020 15:13
    +1
    Ну что сказать? Джокович настоящий Иисус нашего времени Умереть в 2 и 3 сете, и просто возродиться в то время, когда в него никто уже не верил. В комментариях под онлайн трансляцией писали, что Новак «блекло играет», что он физически никакой, что возраст уже даёт о себе знать. А он взял и воскрес, заткнув рты диванным экспертам и выиграв свой 17 титул большого шлема. Очень порадовала финальна речь на награждении, где не не просто сказал «стандартную речь», а высказал много глубоких мыслей. Видно, что человек не просто спортсмен, а ещё думающая, интеллектуально развитая личность. Браво, Новак. Не перестаёшь удивлять
    Ссылка
    tima fialko
      tima fialko, 02.02.2020 15:05
    +1
    Тіма вболівав за Тіма.Не вийшло,поки.Але велика трійця скоро перетвориться у четвірку.
    Ссылка
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