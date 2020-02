София Кенин выиграла Australian Open

София Кенин (№15 WTA) стала победительницей Открытого чемпионата Австралии по теннису в одиночном разряде.

В матче за титул 21-летняя американка обыграла Гарбинье Мугурусу из Испании (№32 WTA).

Australian Open. Финал

София Кенин (США) – Гарбинье Мугуруса (Испания) – 4:6, 6:2, 6:2

Для Кенин это первый титул Grand Slam, ранее она не выходила даже в четвертьфинал.

Со следующей недели София поднимется на седьмую строчку мирового рейтинга, дебютировав в топ-10.

Мугуруса провела четвертый финал на Шлемах в карьере, ранее у нее были две победы (Ролан Гаррос-2016 и Уимблдон-2017). В следующей редакции рейтинга WTA испанка будет 16-й.

Maiden Slam Moment!@SofiaKenin captures her first Grand Slam title in a fearless 4-6 6-2 6-2 comeback over Muguruza for the #AusOpen women’s singles 🏆#AO2020 pic.twitter.com/HU8mijCbTh