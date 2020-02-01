София Кенин выиграла Australian Open

София Кенин (№15 WTA) стала победительницей Открытого чемпионата Австралии по теннису в одиночном разряде.
В матче за титул 21-летняя американка обыграла Гарбинье Мугурусу из Испании (№32 WTA).
Australian Open. Финал
София Кенин (США) – Гарбинье Мугуруса (Испания) – 4:6, 6:2, 6:2
Для Кенин это первый титул Grand Slam, ранее она не выходила даже в четвертьфинал.
Со следующей недели София поднимется на седьмую строчку мирового рейтинга, дебютировав в топ-10.
Мугуруса провела четвертый финал на Шлемах в карьере, ранее у нее были две победы (Ролан Гаррос-2016 и Уимблдон-2017). В следующей редакции рейтинга WTA испанка будет 16-й.
Maiden Slam Moment!@SofiaKenin captures her first Grand Slam title in a fearless 4-6 6-2 6-2 comeback over Muguruza for the #AusOpen women’s singles 🏆#AO2020 pic.twitter.com/HU8mijCbTh— #AusOpen (@AustralianOpen) February 1, 2020
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
45 невынужденных ошибок, 10 двойных. Это много для финала. Мугуруза сама отдала победу.
45 невынужденных ошибок, 10 двойных. Это много для финала. Мугуруза сама отдала победу.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.