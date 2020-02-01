София Кенин выиграла Australian Open

21-летняя американка обыграла в финале Гарбинье Мугурусу

  • 01.02.2020 12:50
  • 2020 просмотров
  • 16 комментариев
София Кенин выиграла Australian Open
© Australian Open. София Кенин

София Кенин (№15 WTA) стала победительницей Открытого чемпионата Австралии по теннису в одиночном разряде.

В матче за титул 21-летняя американка обыграла Гарбинье Мугурусу из Испании (№32 WTA).

Australian Open. Финал
София Кенин (США) – Гарбинье Мугуруса (Испания) – 4:6, 6:2, 6:2

Для Кенин это первый титул Grand Slam, ранее она не выходила даже в четвертьфинал.

Со следующей недели София поднимется на седьмую строчку мирового рейтинга, дебютировав в топ-10.

Мугуруса провела четвертый финал на Шлемах в карьере, ранее у нее были две победы (Ролан Гаррос-2016 и Уимблдон-2017). В следующей редакции рейтинга WTA испанка будет 16-й.

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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    Zport.
    online
      Zport., 01.02.2020 13:21
    0
    vs-vorota, 01.02.2020 13:18
    Не забыли во время всего матча Митривели и Дмитриева напомнить что Соня родилась в гандошии и прожила три месяца там, Всё - она наша. Как и Зверев, как и Даниил. Расплодились по всему миру, и выступают под чужим флагом, хчемпионы, смешно.
    А под каким флагом Даниил выступает?)
    Ссылка
    vs-vorota
      vs-vorota, 01.02.2020 13:18
    -2
    Не забыли во время всего матча Митривели и Дмитриева напомнить что Соня родилась в гандошии и прожила три месяца там, Всё - она наша. Как и Зверев, как и Даниил. Расплодились по всему миру, и выступают под чужим флагом, хчемпионы, смешно.
    Ссылка
    vital
      vital, 01.02.2020 13:17
    0
    Цікаве відео було на Євроспорті, коли Кім Клістерс водила всюди семилітню Кенін по шлему, мабуть американському, Таке діло теж, мабуть, не минуло дарма, і залишилося в голові в юної дівчини.
    Ссылка
    Виктор Иванов
      Виктор Иванов, 01.02.2020 13:16
    +2
    Alex K, 01.02.2020 13:12
    Она даже не помнишь ту Москву, ведь провела там несколько недель после рождения
    Зато Лагно помнит хорошо Львов, но Свитолиной в Москве играть зась
    Ссылка
    vital
      vital, 01.02.2020 13:14
    0
    Вболівав за Мугурусу у фіналі, але Кенін перемогла закономірно. Перемогла тенісистка з більш міцною психікою. Софія двічі рятувала власний гейм із рахунку 0-40, загалом у Гарбіньї реалізація брейкпойнтів 2-12. Для порівняння в Кенін 5 із 6-ти. Мугуруса двічі із рахунку на власній подачі 40-15 стріляла дуплетом подвійних помилок, а загалом їх за матч у іспанки аж 8, проти 0 в Кенін. Здавалося що в іспанки має бути велика перевага за вінерсами, але 32 проти 28 в Кенін це фактично рівність, а от невимушених помилок у Мугу 45, а Софи 23, тобто іспанка вдвічі більше помилялася. Дуже багато американських гірок було вже в кар'єрі Гарбіньї і це не минуло дарма, психіка в неї досить розхитана.
    Ссылка
    Alex K
    Alex K, 01.02.2020 13:12
    -1
    Rihel, 01.02.2020 13:11
    уроженка Москвы была на голову выше, поздравления
    Она даже не помнишь ту Москву, ведь провела там несколько недель после рождения
    Ссылка
    Rihel
      Rihel, 01.02.2020 13:11
    -1
    уроженка Москвы была на голову выше, поздравления
    Ссылка
    olya403
      olya403, 01.02.2020 13:09
    0
    Обідно мені за Гарбін..стільки дурниць наробила, особливо подвійні помилки цілими серіями. Сама з собою не справилась
    Ссылка
    palpal
    palpal, 01.02.2020 13:08
    +2
    Четырнадцати дням концентрации Гарбинье не хватило четырнадцати минут
    Ссылка
    captain2009
      captain2009, 01.02.2020 13:01
    +7
    Да уж... эх, Гарби, не справилась сама с собой. Сейчас стоишь и думаешь: "Как же я так могла такое спороть???" Все эмоции на лице... Но надо отдать должное Софии. Есть, все-таки, у нее какой-то внутреннее чутье, характер. Смогла собраться, перестроиться, найти противоядие. Вроде бы и физические данные хуже, и арсенал не особо разнообразный, но боролась, тащила, терпела. В целом матч удался, спасибо девушкам за интересный финал.
    Ссылка
    Andy_P
    online
      Andy_P, 01.02.2020 12:58
    +4
    ihor7003, 01.02.2020 12:51
    Многие умники писали про случайность попадения Кенин в финал! А она легко обыграла Мугурусу, потому что дважды по 6:2 это легко
    Дважды по 6-2 - да, легко. Но если в двух сетах
    Ссылка
    Alex K
    Alex K, 01.02.2020 12:57
    +3
    ihor7003, 01.02.2020 12:51
    Многие умники писали про случайность попадения Кенин в финал! А она легко обыграла Мугурусу, потому что дважды по 6:2 это легко
    Ну не многие, а один писал Всегда в комментариях есть «эксперт» по случайным попаданиям у ту или иную стадию. В этот раз «эксперт» оказался поддельным
    Ссылка
    Alex K
    Alex K, 01.02.2020 12:56
    +5
    Переломный момент был когда испанка с преимущества 0-40 не взяла брейкпоинт, а дальше София просто морально и физически ее задавила. Финал не особо понравился, не было очень красивых розыгрышей, но есть как есть. С победой американку
    Ссылка
    alefteev77
      alefteev77, 01.02.2020 12:55
    +4
    ihor7003, 01.02.2020 12:51
    Многие умники писали про случайность попадения Кенин в финал! А она легко обыграла Мугурусу, потому что дважды по 6:2 это легко
    6-2 не отображает расстановки сил
    45 невынужденных ошибок, 10 двойных. Это много для финала. Мугуруза сама отдала победу.
    Ссылка
    axylinam
      axylinam, 01.02.2020 12:52
    +3
    Мугуруса очень плохо реализовывала брейкпойнты,не очень хорошо подавала,плюс очередной срыв нервной системы,Кенин хорошо подавала вытерпела все неприятности и в целом заслуженно победила
    Ссылка
    ihor7003
      ihor7003, 01.02.2020 12:51
    -1
    Многие умники писали про случайность попадения Кенин в финал! А она легко обыграла Мугурусу, потому что дважды по 6:2 это легко
    Ссылка
    captain2009
      captain2009, 01.02.2020 13:01
    +7
    Да уж... эх, Гарби, не справилась сама с собой. Сейчас стоишь и думаешь: "Как же я так могла такое спороть???" Все эмоции на лице... Но надо отдать должное Софии. Есть, все-таки, у нее какой-то внутреннее чутье, характер. Смогла собраться, перестроиться, найти противоядие. Вроде бы и физические данные хуже, и арсенал не особо разнообразный, но боролась, тащила, терпела. В целом матч удался, спасибо девушкам за интересный финал.
    Ссылка
    Alex K
    Alex K, 01.02.2020 12:56
    +5
    Переломный момент был когда испанка с преимущества 0-40 не взяла брейкпоинт, а дальше София просто морально и физически ее задавила. Финал не особо понравился, не было очень красивых розыгрышей, но есть как есть. С победой американку
    Ссылка
    Andy_P
    online
      Andy_P, 01.02.2020 12:58
    +4
    ihor7003, 01.02.2020 12:51
    Многие умники писали про случайность попадения Кенин в финал! А она легко обыграла Мугурусу, потому что дважды по 6:2 это легко
    Дважды по 6-2 - да, легко. Но если в двух сетах
    Ссылка
    alefteev77
      alefteev77, 01.02.2020 12:55
    +4
    ihor7003, 01.02.2020 12:51
    Многие умники писали про случайность попадения Кенин в финал! А она легко обыграла Мугурусу, потому что дважды по 6:2 это легко
    6-2 не отображает расстановки сил
    45 невынужденных ошибок, 10 двойных. Это много для финала. Мугуруза сама отдала победу.
    Ссылка
    Alex K
    Alex K, 01.02.2020 12:57
    +3
    ihor7003, 01.02.2020 12:51
    Многие умники писали про случайность попадения Кенин в финал! А она легко обыграла Мугурусу, потому что дважды по 6:2 это легко
    Ну не многие, а один писал Всегда в комментариях есть «эксперт» по случайным попаданиям у ту или иную стадию. В этот раз «эксперт» оказался поддельным
    Ссылка
    axylinam
      axylinam, 01.02.2020 12:52
    +3
    Мугуруса очень плохо реализовывала брейкпойнты,не очень хорошо подавала,плюс очередной срыв нервной системы,Кенин хорошо подавала вытерпела все неприятности и в целом заслуженно победила
    Ссылка
    Виктор Иванов
      Виктор Иванов, 01.02.2020 13:16
    +2
    Alex K, 01.02.2020 13:12
    Она даже не помнишь ту Москву, ведь провела там несколько недель после рождения
    Зато Лагно помнит хорошо Львов, но Свитолиной в Москве играть зась
    Ссылка
    palpal
    palpal, 01.02.2020 13:08
    +2
    Четырнадцати дням концентрации Гарбинье не хватило четырнадцати минут
    Ссылка
    Zport.
    online
      Zport., 01.02.2020 13:21
    0
    vs-vorota, 01.02.2020 13:18
    Не забыли во время всего матча Митривели и Дмитриева напомнить что Соня родилась в гандошии и прожила три месяца там, Всё - она наша. Как и Зверев, как и Даниил. Расплодились по всему миру, и выступают под чужим флагом, хчемпионы, смешно.
    А под каким флагом Даниил выступает?)
    Ссылка
    vital
      vital, 01.02.2020 13:17
    0
    Цікаве відео було на Євроспорті, коли Кім Клістерс водила всюди семилітню Кенін по шлему, мабуть американському, Таке діло теж, мабуть, не минуло дарма, і залишилося в голові в юної дівчини.
    Ссылка
    vital
      vital, 01.02.2020 13:14
    0
    Вболівав за Мугурусу у фіналі, але Кенін перемогла закономірно. Перемогла тенісистка з більш міцною психікою. Софія двічі рятувала власний гейм із рахунку 0-40, загалом у Гарбіньї реалізація брейкпойнтів 2-12. Для порівняння в Кенін 5 із 6-ти. Мугуруса двічі із рахунку на власній подачі 40-15 стріляла дуплетом подвійних помилок, а загалом їх за матч у іспанки аж 8, проти 0 в Кенін. Здавалося що в іспанки має бути велика перевага за вінерсами, але 32 проти 28 в Кенін це фактично рівність, а от невимушених помилок у Мугу 45, а Софи 23, тобто іспанка вдвічі більше помилялася. Дуже багато американських гірок було вже в кар'єрі Гарбіньї і це не минуло дарма, психіка в неї досить розхитана.
    Ссылка
    olya403
      olya403, 01.02.2020 13:09
    0
    Обідно мені за Гарбін..стільки дурниць наробила, особливо подвійні помилки цілими серіями. Сама з собою не справилась
    Ссылка
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