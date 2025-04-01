«Я долго колебался». Известный тренер отказался возглавить Черноморец

Украинский тренер Владимир Шаран заявил, что мог возглавить одесский «Черноморец». Специалист объяснил, почему решил отклонить предложение «моряков».

«Удастся ли Кучеру сохранить Черноморец в УПЛ? Трудно сказать. Все будет зависеть от сыгранности, а календарь у Черноморца очень тяжелый. Открою вам секрет, что на месте Кучера мог быть я.

Я долго сомневался, но принял решение продолжить творческий отпуск, хотя работать хочется и нужно. Почему отказал Черноморцу? Я еще полностью не восстановился после операции и был ряд причин», – сказал Шаран.

В нынешнем сезоне Украинской Премьер-лиги одесский «Черноморец» занимает 16-ю строчку чемпионата. У подопечных Александра Кучера есть 15 турнирных пунктов после 22 сыгранных матчей.

Ранее лидер Черноморца, игравший за Динамо и Шахтер, объяснил камбек Ракицкого.