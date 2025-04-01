«Я долго колебался». Известный тренер отказался возглавить Черноморец
«Моряков» мог возглавить Владимир Шаран
Украинский тренер Владимир Шаран заявил, что мог возглавить одесский «Черноморец». Специалист объяснил, почему решил отклонить предложение «моряков».
«Удастся ли Кучеру сохранить Черноморец в УПЛ? Трудно сказать. Все будет зависеть от сыгранности, а календарь у Черноморца очень тяжелый. Открою вам секрет, что на месте Кучера мог быть я.
Я долго сомневался, но принял решение продолжить творческий отпуск, хотя работать хочется и нужно. Почему отказал Черноморцу? Я еще полностью не восстановился после операции и был ряд причин», – сказал Шаран.
В нынешнем сезоне Украинской Премьер-лиги одесский «Черноморец» занимает 16-ю строчку чемпионата. У подопечных Александра Кучера есть 15 турнирных пунктов после 22 сыгранных матчей.
Ранее лидер Черноморца, игравший за Динамо и Шахтер, объяснил камбек Ракицкого.
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