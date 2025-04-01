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  4. «Я долго колебался». Известный тренер отказался возглавить Черноморец
Украина. Премьер лига
01 апреля 2025, 10:29 |
1010
0

«Я долго колебался». Известный тренер отказался возглавить Черноморец

«Моряков» мог возглавить Владимир Шаран

01 апреля 2025, 10:29 |
1010
0
«Я долго колебался». Известный тренер отказался возглавить Черноморец
Getty Images/Global Images Ukraine. Владимир Шаран

Украинский тренер Владимир Шаран заявил, что мог возглавить одесский «Черноморец». Специалист объяснил, почему решил отклонить предложение «моряков».

«Удастся ли Кучеру сохранить Черноморец в УПЛ? Трудно сказать. Все будет зависеть от сыгранности, а календарь у Черноморца очень тяжелый. Открою вам секрет, что на месте Кучера мог быть я.

Я долго сомневался, но принял решение продолжить творческий отпуск, хотя работать хочется и нужно. Почему отказал Черноморцу? Я еще полностью не восстановился после операции и был ряд причин», – сказал Шаран.

В нынешнем сезоне Украинской Премьер-лиги одесский «Черноморец» занимает 16-ю строчку чемпионата. У подопечных Александра Кучера есть 15 турнирных пунктов после 22 сыгранных матчей.

Ранее лидер Черноморца, игравший за Динамо и Шахтер, объяснил камбек Ракицкого.

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Владимир Шаран Черноморец Одесса Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу назначение тренера
Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
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