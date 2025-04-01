«Мы хотим выиграть АПЛ». Аморим наложил вето на переход лидера МЮ в Реал

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим заявил, что Бруну Фернандеш точно останется в расположении «красных дьяволов».

«Нет, он не уйдет. Мы хотим выиграть АПЛ и наши лучшие игроки должны остаться с нами.

Ему 30, но он все еще так молод, потому что играет по 55 матчей за сезон. А если говорить о передачах и голах, то их у него минимум 30. Он именно тот игрок, который нам нужен

Мы контролируем ситуацию, и я чувствую, что Бруно действительно счастлив здесь. Он понимает, к чему мы стремимся. Кроме того, думаю, он стал болельщиком «Манчестер Юнайтед». Он действительно это ощущает.

Если иногда он испытывает разочарование, что для капитана не совсем правильно, то это только потому, что он очень хочет добиться успеха. Еще раз повторю – он нам нужен и никуда не уйдет. Я уже сказал ему об этом», – сказал Аморим.

Ранее сообщалось, что Флорентино Перес хочет подписать Бруну Фернандеша в мадридский «Реал».