Бывший тренер Динамо не понимает переход Ракицкого в Черноморец

Бывший тренер киевского «Динамо» Александр Хацкевич сдержанно прокомментировал переход Ярослава Ракицкого в одесский «Черноморец». Специалист считает, что защитнику может потребоваться много времени, чтобы набрать оптимальную форму:

«Наверное, «Черноморец» преследует какие-то свои цели, связанные с возвращением Ярика. Надеяться только на опыт – это одно, а другое дело, в каких кондициях находится Ракицкий и сколько ему понадобится время, чтобы вернуть прежнюю форму.

«Черноморец» – это команда, которая большую часть матча играет без мяча и обороняется, поэтому защитники должны находиться в хорошей форме – бегать и бороться. У Ярослава есть сильные качества, но вопрос в том, сколько ему понадобится времени, чтобы выйти на высокий уровень и помогать команде», – поделился мнением Хацкевич.

Ранее главный тренер одесского коллектива Александр Кучер признался, что Ракицкий не готов проводить на поле много времени.