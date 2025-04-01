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  4. Бывший тренер Динамо не понимает переход Ракицкого в Черноморец
Украина. Премьер лига
01 апреля 2025, 09:59 |
1430
1

Бывший тренер Динамо не понимает переход Ракицкого в Черноморец

Александр Хацкевич сдержанно прокомментировал подписание футболиста

01 апреля 2025, 09:59 |
1430
1
Бывший тренер Динамо не понимает переход Ракицкого в Черноморец
ФК Черноморец. Ярослав Ракицкий

Бывший тренер киевского «Динамо» Александр Хацкевич сдержанно прокомментировал переход Ярослава Ракицкого в одесский «Черноморец». Специалист считает, что защитнику может потребоваться много времени, чтобы набрать оптимальную форму:

«Наверное, «Черноморец» преследует какие-то свои цели, связанные с возвращением Ярика. Надеяться только на опыт – это одно, а другое дело, в каких кондициях находится Ракицкий и сколько ему понадобится время, чтобы вернуть прежнюю форму.

«Черноморец» – это команда, которая большую часть матча играет без мяча и обороняется, поэтому защитники должны находиться в хорошей форме – бегать и бороться. У Ярослава есть сильные качества, но вопрос в том, сколько ему понадобится времени, чтобы выйти на высокий уровень и помогать команде», – поделился мнением Хацкевич.

Ранее главный тренер одесского коллектива Александр Кучер признался, что Ракицкий не готов проводить на поле много времени.

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Александр Хацкевич Ярослав Ракицкий Черноморец Одесса
Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
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Комментарии 1
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vbrjkf
Це той зайвий "баласт", який потягне "Чорноморець" на дно разом з тренером.  
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