«Он не готов». Кучер прокомментировал выступление Ракицкого против Карпат

30 марта состоялся матч 22-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграли львовские «Карпаты» и одесский «Черноморец». Хозяева разгромили соперника со счетом 4:0.

Главный тренер одесского клуба Александр Кучер оценил выступление защитника Ярослава Ракицкого в этом поединке:

«В этом городе конечно должна быть футбольная команда. Я пришел в этот клуб, потому что не боюсь вызовов. Главная задача – оставить «Черноморец» в элитном дивизионе.

Ракицкий? Вы все видели сами. Он не готов к полноценным матчам, но против «Карпат» выглядел неплохо. У него пока нет тех кондиций, которые мы хотим увидеть. Со временем Ярослав будет играть чаще и наберет оптимальную форму. Я не понимаю, почему его освистали, когда он выходил на замену. Нужно спросить это у болельщиков», – сказал Кучер.

«Черноморец» набрал 15 баллов и занимает 16-е (последнее) место в турнирной таблице. 5 апреля одесский коллектив сыграет против черкасского ЛНЗ в матче 23-го тура.