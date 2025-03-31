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Украина. Премьер лига
31 марта 2025, 12:27 | Обновлено 31 марта 2025, 13:36
1222
1

«Он не готов». Кучер прокомментировал выступление Ракицкого против Карпат

Главный тренер «Черноморца» оценил игру украинского защитника

31 марта 2025, 12:27 | Обновлено 31 марта 2025, 13:36
1222
1
«Он не готов». Кучер прокомментировал выступление Ракицкого против Карпат
Getty Images/Global Images Ukraine. Ярослав Ракицкий

30 марта состоялся матч 22-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграли львовские «Карпаты» и одесский «Черноморец». Хозяева разгромили соперника со счетом 4:0.

Главный тренер одесского клуба Александр Кучер оценил выступление защитника Ярослава Ракицкого в этом поединке:

«В этом городе конечно должна быть футбольная команда. Я пришел в этот клуб, потому что не боюсь вызовов. Главная задача – оставить «Черноморец» в элитном дивизионе.

Ракицкий? Вы все видели сами. Он не готов к полноценным матчам, но против «Карпат» выглядел неплохо. У него пока нет тех кондиций, которые мы хотим увидеть. Со временем Ярослав будет играть чаще и наберет оптимальную форму. Я не понимаю, почему его освистали, когда он выходил на замену. Нужно спросить это у болельщиков», – сказал Кучер.

«Черноморец» набрал 15 баллов и занимает 16-е (последнее) место в турнирной таблице. 5 апреля одесский коллектив сыграет против черкасского ЛНЗ в матче 23-го тура.

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Черноморец Одесса Карпаты Львов Карпаты - Черноморец Александр Кучер Ярослав Ракицкий
Николай Титюк Источник: ФК Карпаты Львов
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Владислав Рейский
Играл у бомжей и в ус не дул после вторжения 2014, действительно чем они недвольны после полномасшатбного теперь
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