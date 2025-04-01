Хацкевич назвал самого недооцененного игрока киевского Динамо

Бывший футболист киевского «Динамо» Александр Хацкевич назвал Виталия Буяльского лучшим футболистом месяца в УПЛ, а также заявил, что этого игрока недооценивают:

«Бруниньо забил три мяча, но кому? «Черноморцу» – команде, идущей на последнем месте. Можно было бы отметить Филиппова, но я назову Буяльского, потому что он соблюдает баланс – и забивает, и отдает.

Считаю ли я Буяльского недооцененным игроком «Динамо»? Это из каждого утюга сегодня звучит. Я знаю Виталия с 16-ти лет. Это очень сильный футболист. Главное – что в нем нуждается «Динамо». Сегодня без Буяльского невозможно представить атаку киевлян. У него есть еще желание и в глазах горит огонь. В каждой игре он доказывает, что является незаменимым игроком киевского клуба», – считает Хацкевич.

В текущем сезоне Буяльский провел 21 матч в чемпионате, где забил шесть голов и отдал шесть результативных передач. Контракт футболиста с «Динамо» действует до конца текущего сезона. Ориентировочная стоимость полузащитника составляет 4 млн евро.