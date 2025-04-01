Владислав ВАЩУК: «Нельзя сравнивать работу Реброва и Шевченко в сборной»
Экс-игрок киевского «Динамо» оценил игру сине-желтой команды
Бывший футболист киевского «Динамо» Владислав Ващук оценил игру сборной Украины под руководством Сергея Реброва накануне отбора к чемпионату мира:
«Результат не тот, который хотелось бы увидеть. Однако видно, что игра футболистов полностью изменилась, они совсем по-другому двигаются на поле. Это не та сборная, которую мы видели в первые дни Реброва.
Если тренер дает результат, то очевидно, что он является лучшим вариантом для национальной команды. Нельзя сравнивать нынешнего наставника с предыдущими, с Андреем Шевченко, например.
Это совсем другий тренера, совсем другой футбол. Мы не знаем, что происходит внутри сборной. Возможно, Реброву тяжелее работать, чем прошлым наставникам. Это нельзя сравнивать», – подытожил Ващук.
Ранее Владислав раскритиковал работу бывшего тренера киевского «Динамо» Мирчи Луческу.
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