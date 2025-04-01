Он феерит. Аморим заговорил о возвращении бразильца, что провалился в АПЛ

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим заговорил о возвращении в расположение «красных дьяволов» бразильского вингера Антони, ныне феерившего в Ла Лиге.

«Я планирую будущее, но я не хочу говорить о нем сейчас. Я просто хочу сосредоточиться на игре», – сказал Аморим.

В нынешнем сезоне Антони сыграл 12 матчей за «Бетис», забил 4 гола и отдал 4 ассиста.

Ранее сообщалось, что Рубен Аморим ветировал трансфер Бруна Фернандеша в мадридский «Реал».