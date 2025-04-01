Англия01 апреля 2025, 10:14 | Обновлено 01 апреля 2025, 10:54
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Он феерит. Аморим заговорил о возвращении бразильца, что провалился в АПЛ
Аморим пока не готов к возвращению бразильца Антони в МЮ
01 апреля 2025, 10:14 | Обновлено 01 апреля 2025, 10:54
582
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим заговорил о возвращении в расположение «красных дьяволов» бразильского вингера Антони, ныне феерившего в Ла Лиге.
«Я планирую будущее, но я не хочу говорить о нем сейчас. Я просто хочу сосредоточиться на игре», – сказал Аморим.
В нынешнем сезоне Антони сыграл 12 матчей за «Бетис», забил 4 гола и отдал 4 ассиста.
Ранее сообщалось, что Рубен Аморим ветировал трансфер Бруна Фернандеша в мадридский «Реал».
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