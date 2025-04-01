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  4. Он феерит. Аморим заговорил о возвращении бразильца, что провалился в АПЛ
Англия
01 апреля 2025, 10:14 | Обновлено 01 апреля 2025, 10:54
582
1

Он феерит. Аморим заговорил о возвращении бразильца, что провалился в АПЛ

Аморим пока не готов к возвращению бразильца Антони в МЮ

01 апреля 2025, 10:14 | Обновлено 01 апреля 2025, 10:54
582
1
Он феерит. Аморим заговорил о возвращении бразильца, что провалился в АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Рубен Аморим

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим заговорил о возвращении в расположение «красных дьяволов» бразильского вингера Антони, ныне феерившего в Ла Лиге.

«Я планирую будущее, но я не хочу говорить о нем сейчас. Я просто хочу сосредоточиться на игре», – сказал Аморим.

В нынешнем сезоне Антони сыграл 12 матчей за «Бетис», забил 4 гола и отдал 4 ассиста.

Ранее сообщалось, что Рубен Аморим ветировал трансфер Бруна Фернандеша в мадридский «Реал».

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Олег Вахоцкий Источник: ФК Манчестер Юнайтед
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