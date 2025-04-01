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01 апреля 2025, 07:10 | Обновлено 01 апреля 2025, 07:12
578
0

Натурализация Педриньо, потеря Холанда, жестокие драки в ЧУ по хоккею

Главные новости за 31 марта на Sport.ua

01 апреля 2025, 07:10 | Обновлено 01 апреля 2025, 07:12
578
0
Натурализация Педриньо, потеря Холанда, жестокие драки в ЧУ по хоккею
ФК Шахтар. Педриньо

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за воскресенье, 31 марта.

1А. УАФ заинтересована в натурализации бразильца Шахтера
В перспективе сине-желтую футболку главной команды страны может надеть Педриньо

1В. Лидер Динамо и игрок сборной Украины пережил тяжелую болезнь
У Николая Шапаренко была пневмония

2. Потеря форварда. Названо, сколько времени Холанд проведет без футбола
Форвард выбыл на большую часть оставшегося отрезка сезона

3А. Лунин будет в составе? Куртуа отсутствует в заявке Реала на игру с Сосьедад
Команда готовится к полуфинальному матчу Кубка Испании

3В. Роналду сможет сыграть за Реал на клубном чемпионате. Как такое возможно?
Португальский форвард покинет «Аль-Наср» ради престижного турнира

4. Жестокие драки и 7 шайб. Состоялся третий матч финала плей-офф
Хоккеисты Киев Кэпиталз выиграли на выезде

5. Степанов определился, за какую сборную будет продолжать играть
Артем Степанов отказался ехать в сборную Украины U-20

6А. Калинина уступила в 1/32 финала в Чарльстоне, выигрывая 4:1 в решающем сете
Ангелина проиграла Кэти Макнелли в 1/32 финала соревнований WTA 500 в США

6В. Орлов не сумел преодолеть раунд квалификации на бразильском грунте
Украинский теннисист не смог пробиться в основную сетку турнира

7А. ОФИЦИАЛЬНО. Украинский боксер проведет бой с двукратным чемпионом ОИ
Игорь Шевадзуцкий выйдет на ринг против Баходира Джалолова

7В. WBO решила забрать у одного из лучших боксеров планеты титул чемпиона
Теренс Кроуфорд будет лишен титула WBO

8А. Ничья на руку Довбика и Ко. Лацио упустил победу в матче с Торино
Римляне ведут борьбу за Лигу чемпионов

8В. Выбраться из зоны вылета. Лас-Пальмас удержал ничью против Сельты
Вечером 31 марта состоялся заключительный матч 29 тура Ла Лиги

9. Джозеф Паркер: от любви к McDonald's и игры на пианино до поединка с Усиком
О потенциальном сопернике нашего чемпиона, для которого агрессия возможна только в ринге

10. Страсти по Степанову. Что происходит вокруг «украинского Холанда» и сборной
В марте 17-летний форвард «Байера» отказался прибыть в расположение сборной Украины U-20…

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Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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