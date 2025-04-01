БЕССМЕРТНЫЙ: «Буковина – добротная команда. Результат на нас не давит»

Главный тренер сумской «Виктории» Анатолий Бессмертный поделился ожиданиями от матча против «Буковины» в 1/4 финала Кубка Украины. Специалист заявил, что у его команды есть некоторые проблемы.

– Анатолий Петрович, вот и конец зимнему отпуску в полном смысле этого слова. Вас ждет игра 1/4 финала Кубка Украины против Буковины. С каким настроением направляетесь в Черновцы, все ли живы-здоровы в вашей команде?

– Настроение боевое. К обновлению сезона и физически, и морально все готовы. Конечно, есть определенные проблемы, куда без них, но… В общем, я доволен той подготовкой, которую нам удалось провести во время зимне-весенней паузы.

– Определенные проблемы, это вы о чем?

– Это я о том, что наш ведущий центральный полузащитник Денис Долинский все еще залечивает травму крестообразных связок. Фактически семь месяцев он был вне игры, операцию пережил, реабилитацию и только-только начал работать в общей группе. Приходит в себя медленно, скажем так, но против Буковины, конечно же, Денис не будет играть, однозначно. Что касается остальных, то все живы-здоровы.

– Что скажете о Буковине вообще? Виктория никогда не играла с этой командой, а вот вы, тренируя другие команды, пересекались неоднократно: из пяти матчей выиграли три. Конечно, команда черновицкая изменилась, и вы изучили ли вы обновленную, трансформированную ее версию?

– Буковина – очень добротная, крепкая такая команда. Укомплектованы они хорошо, без явных слабых мест. У них вообще сам проект клуба амбициозный, ставят целью выход к УПЛ, вы об этом тоже, наверное, читали и слышали. Соперник очень непростой, но мы его проанализировали, готовились к игре как следует.

– На бумаге фаворит игры именно Буковина, но это Кубок и здесь часто андердоги переворачивают все предматчевые расписания вверх дном своей игрой. Виктория неожиданно прошла представителя УПЛ – ЛНЗ (2:2 в основное и дополнительное время, 3:1 по пенальти). Готовы к созданию еще одной сенсации?

– Скажу так – результат в этой игре на нас не давит. Мы знаем свою силу, трезво оцениваем и спокойно готовимся к матчу.

Матч 1/4 финала Кубка Украины между Буковиной и Викторией состоится во вторник, 1 апреля. Стартовый свисток раздастся в 13:00 по киевскому времени.