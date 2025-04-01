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Клубный чемпионат мира
01 апреля 2025, 10:31 |
680
0

Игроку сборной Украины нужно выиграть один матч, чтобы пробиться на КЧМ

Представитель ФИФА подтвердил решение организации провести плей-офф

01 апреля 2025, 10:31 |
680
0
Игроку сборной Украины нужно выиграть один матч, чтобы пробиться на КЧМ
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Смоляков

Защитник сборной Украины U-21 Артем Смоляков получит шанс сыграть на клубном чемпионате мира из-за отстранения мексиканского «Леона».

Представитель ФИФА рассказал, что два клуба – «Лос-Анджелес» и мексиканская «Америка» – проведут плей-офф, чтобы определить последнего участника предстоящего турнира. С высокой вероятностью команды сыграют один матч, однако все детали будут известны позже, в том числе дата и место проведения.

«ФИФА подтверждает, что после отстранения «Леона» состоится плей-офф «Лос-Анджелес» – «Америка за право сыграть на Клубном чемпионате мира. Американский клуб получил такой шанс, потому что они заняли второе место в Кубке чемпионов КОНКАКАФ (2023), а мексиканский коллектив имеет самый высокий рейтинг среди тех, кто не попал на этот турнир», – сообщил пресс-секретарь ФИФА.

Клубный чемпионат мира пройдет с 15 июня по 13 июля в США. Победитель плей-офф попадет в группу к английскому «Челси», бразильскому «Фламенго» и «Эсперансу» из Туниса.

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ФИФА клубный чемпионат мира по футболу Лос-Анджелес (MLS) Америка Мехико Леон (Мексика) Артем Смоляков
Николай Титюк Источник: Sport.es
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