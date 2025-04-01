Игроку сборной Украины нужно выиграть один матч, чтобы пробиться на КЧМ

Защитник сборной Украины U-21 Артем Смоляков получит шанс сыграть на клубном чемпионате мира из-за отстранения мексиканского «Леона».

Представитель ФИФА рассказал, что два клуба – «Лос-Анджелес» и мексиканская «Америка» – проведут плей-офф, чтобы определить последнего участника предстоящего турнира. С высокой вероятностью команды сыграют один матч, однако все детали будут известны позже, в том числе дата и место проведения.

«ФИФА подтверждает, что после отстранения «Леона» состоится плей-офф «Лос-Анджелес» – «Америка за право сыграть на Клубном чемпионате мира. Американский клуб получил такой шанс, потому что они заняли второе место в Кубке чемпионов КОНКАКАФ (2023), а мексиканский коллектив имеет самый высокий рейтинг среди тех, кто не попал на этот турнир», – сообщил пресс-секретарь ФИФА.

Клубный чемпионат мира пройдет с 15 июня по 13 июля в США. Победитель плей-офф попадет в группу к английскому «Челси», бразильскому «Фламенго» и «Эсперансу» из Туниса.