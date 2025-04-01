Успешный трансфер? Иностранный клуб восхищается футболистом сборной Украины
Турецкая пресса позитивно оценила игру Александра Зубкова в «Трабзонспоре»
Турецкий «Трабзонспор» доволен игрой вингера сборной Украины Александра Зубкова – в последних четырех домашних матчах футболист забил два гола и отдал одну результативную передачу.
«Звездный украинский футболист «Трабзонспора» Александр Зубков, пополнивший состав турецкого клуба в середине сезона, привлекает внимание своей уверенной игрой. В матче с «Гезтепе» он забил важный гол и помог вырвать важную ничью.
В последних матчах клуба на домашнем стадионе вингер сделал весомый вклад в успех команды – он записал на свой счет два гола и отдал одну результативную передачу», – сообщают журналисты.
Зубков перебрался в Турцию во время зимнего трансферного окна из донецкого «Шахтера» за 6 млн евро. «Трабзонспор» набрал 36 баллов и занимает десятое место в турнирной таблице. 2 апреля подопечные Фатиха Текке сыграют на домашнем стадионе против «Бодрумспора».
Trabzonspor’un devre arasında kadrosuna kattığı Oleksandr Zubkov, son zamanlardaki sergilediği performansla ilgiyi üzerine çekti. Zubkov, iç sahada oynadığı 3 maçında— Günebakış Haber (@gazetegunebakis) March 30, 2025
2 gol, 1 asist yaparak Trabzonspor'a katkı sağladı.#trabzonspor pic.twitter.com/uHmIMV7qWU
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