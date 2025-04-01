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  4. Успешный трансфер? Иностранный клуб восхищается футболистом сборной Украины
Турция
01 апреля 2025, 09:47 |
1713
3

Успешный трансфер? Иностранный клуб восхищается футболистом сборной Украины

Турецкая пресса позитивно оценила игру Александра Зубкова в «Трабзонспоре»

01 апреля 2025, 09:47 |
1713
3
Успешный трансфер? Иностранный клуб восхищается футболистом сборной Украины
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зубков

Турецкий «Трабзонспор» доволен игрой вингера сборной Украины Александра Зубкова – в последних четырех домашних матчах футболист забил два гола и отдал одну результативную передачу.

«Звездный украинский футболист «Трабзонспора» Александр Зубков, пополнивший состав турецкого клуба в середине сезона, привлекает внимание своей уверенной игрой. В матче с «Гезтепе» он забил важный гол и помог вырвать важную ничью.

В последних матчах клуба на домашнем стадионе вингер сделал весомый вклад в успех команды – он записал на свой счет два гола и отдал одну результативную передачу», – сообщают журналисты.

Зубков перебрался в Турцию во время зимнего трансферного окна из донецкого «Шахтера» за 6 млн евро. «Трабзонспор» набрал 36 баллов и занимает десятое место в турнирной таблице. 2 апреля подопечные Фатиха Текке сыграют на домашнем стадионе против «Бодрумспора».

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чемпионат Турции по футболу Трабзонспор Александр Зубков
Николай Титюк Источник: Günebakış Haber
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Комментарии 3
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Виктор Алтухов
Зубков и в Шахтере, в последнее время, стал одним из лидеров. Его продажа была ошибкой.
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+1
Letifer
Спорт юей, подумайте нарешті над тим, щоб заголовки до новин придумувала адекватна людина. Тупо якась копія руснявого "болгари восхітілісь"
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+1
Xvalenok03
Побег. Сериал.
Почему-то это вспоминается глядя на зубкова.
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0
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