Успешный трансфер? Иностранный клуб восхищается футболистом сборной Украины

Турецкий «Трабзонспор» доволен игрой вингера сборной Украины Александра Зубкова – в последних четырех домашних матчах футболист забил два гола и отдал одну результативную передачу.

«Звездный украинский футболист «Трабзонспора» Александр Зубков, пополнивший состав турецкого клуба в середине сезона, привлекает внимание своей уверенной игрой. В матче с «Гезтепе» он забил важный гол и помог вырвать важную ничью.

В последних матчах клуба на домашнем стадионе вингер сделал весомый вклад в успех команды – он записал на свой счет два гола и отдал одну результативную передачу», – сообщают журналисты.

Зубков перебрался в Турцию во время зимнего трансферного окна из донецкого «Шахтера» за 6 млн евро. «Трабзонспор» набрал 36 баллов и занимает десятое место в турнирной таблице. 2 апреля подопечные Фатиха Текке сыграют на домашнем стадионе против «Бодрумспора».