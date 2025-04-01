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  4. Санкции от Кучера. Один из легионеров Черноморца переведен в резерв
Украина. Премьер лига
01 апреля 2025, 10:30 |
943
4

Санкции от Кучера. Один из легионеров Черноморца переведен в резерв

Тренерский штаб «моряков» определяется с производительностью

01 апреля 2025, 10:30 |
943
4
Санкции от Кучера. Один из легионеров Черноморца переведен в резерв
ФК Шахтер. Хусрав Тоиров

Из большого списка легионеров, которые входят в состав одесского «Черноморца», один был переведен во вторую клубную команду – U-19.

Как стало известно Sport.ua, им стал новичок Хусрав Тоиров, который был заявлен за «моряков» в феврале. 20-летний таджикский полузащитник, права на которого принадлежат донецкому «Шахтеру», успел сыграть в весенней части нынешнего чемпионата лишь два матча – с «Левым берегом» и «Полесьем», в каждом из которых он выходил на замену во втором тайме.

До перехода в Черноморец этот футболист защищал цвета казахстанского клуба «Атырау». В нем он провел вторую часть сезона-2024, после чего в период зимнего антракта в чемпионате Украины перебрался в одесскую команду.

Кроме Тоирова в нынешней заявке «Черноморца» значатся еще 12 легионеров из разных стран.

Ранее главный тренер одесского клуба Александр Кучер оценил выступление защитника Ярослава Ракицкого в поединке против «Карпат».

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Александр Кучер Черноморец Одесса Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Черноморец Одесса U-19 Хусрав Тоиров инсайд
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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Комментарии 4
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alex belogubko
Кучер избавляйся от хлама Бабича --набрал игроков по объявлению --определись составом и не слушай Бабича  гоните его с ЧО он плохо влияет на команду  проклят болельщиками
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+1
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CheMP
жЁстка 
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+1
serhiy
Пару хв на нього дивився,бо згадав про його зальот з лайком - нормально пацанчик старався. Напевно далі щось ахметка мутить.Грається в патріота .
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-1
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