Санкции от Кучера. Один из легионеров Черноморца переведен в резерв

Из большого списка легионеров, которые входят в состав одесского «Черноморца», один был переведен во вторую клубную команду – U-19.

Как стало известно Sport.ua, им стал новичок Хусрав Тоиров, который был заявлен за «моряков» в феврале. 20-летний таджикский полузащитник, права на которого принадлежат донецкому «Шахтеру», успел сыграть в весенней части нынешнего чемпионата лишь два матча – с «Левым берегом» и «Полесьем», в каждом из которых он выходил на замену во втором тайме.

До перехода в Черноморец этот футболист защищал цвета казахстанского клуба «Атырау». В нем он провел вторую часть сезона-2024, после чего в период зимнего антракта в чемпионате Украины перебрался в одесскую команду.

Кроме Тоирова в нынешней заявке «Черноморца» значатся еще 12 легионеров из разных стран.

Ранее главный тренер одесского клуба Александр Кучер оценил выступление защитника Ярослава Ракицкого в поединке против «Карпат».