«Ужас». Хацкевич назвал главную ошибку Реброва в сборной Украины

Бывший тренер киевского «Динамо» Александр Хацкевич оценил работу Сергея Реброва во главе сборной Украины и назвал его главную ошибку – считать Лигу наций товарищеским турниром:

«Сергей Станиславович сказал, что те задачи, которые стояли перед командой в Лиге наций, – выполнены. Давайте вспомним, что команда стояла на вылет из группы В, все разрешилось только в последнем туре, а тут еще появилась возможность пробиться в элитный дивизион. Конечно, второй матч с Бельгией точно не пойдет в зачет команде и Реброву. Но из каждой игры нужно делать правильные выводы и двигаться вперед.

Высказывание Сергея Станиславовича о том, что он считает Лигу наций товарищеским турниром, добавило негатива. Основная задача сборной Украины сегодня – выход на чемпионат мира. Это было задекларировано не только Ребровым, но и Шевченко.

Я тоже один из тех, кто недоволен игрой сборной, а результат так вообще – ужас. Но Ребров должен доработать отборочный цикл до конца, ведь перед ним стоит задача выхода на Мундиаль, а не Лига наций», – считает Хацкевич.