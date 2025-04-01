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Украина. Премьер лига
01 апреля 2025, 09:29 |
524
2

Известный украинский тренер призывает не увольнять Реброва

Владимир Шаран оценил игру сборной Украины в последних матчах

01 апреля 2025, 09:29 |
524
2
Известный украинский тренер призывает не увольнять Реброва
Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Ребров

Известный украинский тренер Владимир Шаран оценил работу наставника национальной команды Сергея Реброва и выступил против его увольнения:

«Я считаю, что на данном этапе нет смысла менять тренера. Никто не ожидал, что мы обыграем Бельгию в первом матче, особенно после первого тайма. После этой игры все начали говорить, какие мы сильные, а Бельгия слабенькая. А оказалось, что не слабенькая, они просто нас недооценили в первом матче, а на второй собрались.

Конечно, со стороны нашей команды это был провальный матч. Нам в плей-офф всегда не везет, так мы оправдание ищем, что играем на третий день и сил не хватило. Но почему Германии, Португалии, Бельгии и Франции сил всегда хватает. Бельгия нас просто поставила на место и справедливо победила», – поделился мнением Шаран.

20 и 23 марта сборная Украины сыграла против Бельгии в плей-офф Лиги наций. Подопечные Сергея Реброва победили в первом поединке (3:1), однако разгромно уступили во втором (0:3) и не сумели попасть в элитный дивизион.

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сборная Украины по футболу Сергей Ребров Владимир Шаран отставка назначение тренера
Николай Титюк Источник: Украинский футбол
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Комментарии 2
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Mark4854590
Реброва до кінця відбору не звільнять. Хіба що сам піде
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zelc006
Та Сережа в порвнянні з гарантом кладезь інтелекту! Не чіпайте сурйозного пацана!
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