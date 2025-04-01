Известный украинский тренер призывает не увольнять Реброва

Известный украинский тренер Владимир Шаран оценил работу наставника национальной команды Сергея Реброва и выступил против его увольнения:

«Я считаю, что на данном этапе нет смысла менять тренера. Никто не ожидал, что мы обыграем Бельгию в первом матче, особенно после первого тайма. После этой игры все начали говорить, какие мы сильные, а Бельгия слабенькая. А оказалось, что не слабенькая, они просто нас недооценили в первом матче, а на второй собрались.

Конечно, со стороны нашей команды это был провальный матч. Нам в плей-офф всегда не везет, так мы оправдание ищем, что играем на третий день и сил не хватило. Но почему Германии, Португалии, Бельгии и Франции сил всегда хватает. Бельгия нас просто поставила на место и справедливо победила», – поделился мнением Шаран.

20 и 23 марта сборная Украины сыграла против Бельгии в плей-офф Лиги наций. Подопечные Сергея Реброва победили в первом поединке (3:1), однако разгромно уступили во втором (0:3) и не сумели попасть в элитный дивизион.